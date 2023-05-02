В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан: на який період

Воєнний стан в Україні продовжують знову на 90 днів. Всього за прийняття законопроекту проголосували 326 нардепів.

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Ввоєнний стан / РБК-Україна, ua.depositphotos.com

Верховна Рада України прийняла законопроект, яким пропонувалося продовжити воєнний стан і мобілізацію в країні на 90 днів.

Як написав нардеп Олексій Гончаренко в Telegram, згідно з ухваленими законопроектами, які вчора, 1 травня, подав до Ради президент України Володимир Зеленський, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать на 90 діб з 05:30 20 травня 2023 року.

Продовження воєнного стану / Олексій Гончаренко

Всього за прийняття законопроекту проголосували 326 нардепів.

відео дня

Це було вже сьоме голосування парламенту з питання воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Днями начальник прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ВСУ потрібно певне число фахівців - водіїв, стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.

Дивіться відео про те, як окупанти відмовилися воювати в Україні.

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