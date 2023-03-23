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Мобілізація в ЗСУ: юрист пояснив, кого можуть знову взяти на облік і призвати

23 березня 2023, 10:09
Юрист пояснив, чому можуть отримати повістку і бути призваними в армію особи, які зняті або виключені з військового обліку.
Воєнком, повістка
Кого можуть знову взяти на облік та призвати до ЗСУ - пояснення юриста / Колаж фото УНІАН та УП

Військовозобов'язаних українців можуть знімати або навіть виключати з військового обліку, але під час загальної мобілізації під час воєнного стану їм може бути вручена повістка співробітниками ТЦК і вони навіть можуть бути призваними до лав ЗСУ. Про це заявив у коментарі Дзеркалу тижня юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев.

"Вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Річ у тім, що при врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову, цим займається ТЦК", — пояснив юрист.

Зайцев зазначив, що у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є список осіб, які мають право на відстрочку, але зняті з військового обліку чоловіки не підпадають під жодну із зазначених у статті категорій.

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"Розв'язуючи питання про призов на військову службу таких осіб, слід мати на увазі наступне. Закон не містить серед категорій осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, знятих з військового обліку. Отже, такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії", — сказав він.

Але підкреслив юрист, у вищевказаному випадку потрібно звернути увагу, на підставі чого людей колись зняли з обліку.

Як пояснив юрист, якщо військовий був звільнений зі служби на підставі висновку військово-лікарську комісію (ВЛК) про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, то його мобілізація виключається в принципі, оскільки законодавство передбачає відстрочку для такої людини.

А ось особи, які були зняті з військового обліку через непридатність до військової служби, додатково викликаються в ТЦК і перепроходять військово-лікарську комісію. І, якщо їх визнали придатними або обмежено придатними до служби, то це може спричинити наступний призов на військову службу.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ "Про загальну військову мобілізацію на території України" у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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