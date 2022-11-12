'Зносять пам'ятники Пушкіну, чому мене ніхто не кличе': Дантес блиснув дотепністю

Дантес блиснув дотепністю з приводу знову пам'ятника Пушкіна / колаж фото УНІАН

Український попспівак Володимир Дантес не втримався і зіронізував з приводу того, що в Україні почали демонтувати пам'ятника російському поету-імперцю Олександру Пушкіну.

"Так, почали зносити пам'ятники Пушкіну. Чому мене ніхто не кличе? [натяк на те, що Пушкіна вбив на дуелі француз на прізвище Дантес ‒ Главред] ",- написав він на своїй сторінці в Twitter.

До слова, до того Володимир Дантес зізнався в інтерв'ю JetSetter, що з моменту початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну він заплакав двічі. У перший раз, коли побачив, як росіяни обстрілюють його рідне місто Харків.

Вдруге музикант не стримав сліз, коли побачив серед завалів після прильоту ворожого снаряда в один з українських житлових будинків дитячі іграшки.

"Я плакав двічі. Перший раз - 1 березня, коли ракета потрапила в Харківську обласну державну адміністрацію і центр міста, в місця, де я жив і де є багато спогадів з дитинства. Другий раз не зміг стриматися, коли на місцях руйнування побачив дитячі іграшки. Дитяча іграшка - це ж як найближчий друг для дитини. А тут вона лежить покинута. Хочеться вірити, що ця дитина жива, що йому просто довелося залишити іграшку. Одночасно згадуєш, скільки дітей померло або піддалося знущанням, зґвалтуванням", - підсумував співак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колумбійська поп-зірка Шакіра відсудила у чоловіка, футболіста Жерара Піке, опіку над їх спільними дітьми Міланом і Сашею. Артистка і спортсмен розлучаються через невірність останнього.

Також голлівудська комедійна актриса Ребел Вілсон, після скоєного нею камінг-ауту, як бісексуальної жінки, стала матір'ю в перший раз. У Вілсон народилася дочка.

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