"Мені неприємно все, що відбулося": Дантес емоційно оцінив роман Дорофєєвої і Кацуріна

Володимир Дантес заявив, що йому неприємно, що Дорофєєва і Кацурін приховували від нього свій роман / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Співак і комік Володимир Дантес і співачка Надя Дорофєєва розійшлися друзями на початку весни. Вони обидва стверджують, що їхні стосунки насправді закінчилися набагато раніше, ніж було зроблено офіційне оголошення про розлуку.

Великий галас навколо їх розлучення піднявся, коли з'ясувалося, що Дорофєєва шукала, і знайшла, розради в обіймах близького друга Дантеса - музиканта і ресторатора Міші Кацуріна, який на той момент був одружений.

В інтерв'ю для ЖВЛ Володимир зізнався - зв'язок ні з другом, ні з колишньою дружиною він не підтримує. Їх разом більше нічого не пов'язує. У той же час він радий, що Міша і Додо знайшли своє щастя.

Втім, цю радість затьмарює в Дантесі відчуття зради. Ані його близький друг, ані його ексдружина, з якою на той момент у них були довірчі відносини, не розповіли про свій роман. Про це Володимир дізнався від інших людей, і досі неприємно здивований, що від нього це приховали, і продовжують мовчати і зараз.

"Взагалі ніякі відносини. Мені немає ніякого сенсу з ним спілкуватися. Ми не проводимо час разом ніколи. Я все чекаю, коли запитають. Ну, закохалися. Але цікаво подробиці. Мені самому цікаво. Я просто хочу дізнатися, а як це відбулося, а коли. Закохалися. Вау! Супер. Ну-ну... Я не люблю лицемірство і прихованість. Я завжди казав, коли люди недоговорюють, – це неприкольно. Але це моя проблема. Мені неприємно все, що відбулося. Точніше, не все що, а як. Отут я хочу наголосити. І що після цього. Але це на совісті. Я чекаю, коли всі розкажуть, що, як. Запрошуйте Надю і Мішу, нехай все розкажуть. Це ж цікаво", - поділився емоціями Дантес.

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