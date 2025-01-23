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ЗМІ: Україна завершує розробку реформи для добровільного призову 18-25-річних

Віталій Кірсанов
23 січня 2025, 22:58
96
Кабмін і Міноборони вивчає причини, через які мобілізаційні заходи провалилися.
призов 18-25-річних
Мобілізація 18-25-річних / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Нинішня мобілізація не заповнює втрати на полі бою
  • В Україні є "величезний мобілізаційний ресурс"

Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи призову для залучення 18-25-річних чоловіків до лав захисників країни. Про це пише УНІАН із посиланням на видання Associated Press.

Колишній командир 93 ОМБр, а нині заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса заявив, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система призову, успадкована від радянських часів, заважає прогресу.

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Зазначається, що хоча Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни і знизила призовний вік із 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою.

Однією з ініціатив є план, який Паліса назвав "чесним контрактом", що включає в себе фінансові стимули, чіткі гарантії навчання і заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. План спрямований на залучення здебільшого 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку або були звільнені після ухвалення закону про мобілізацію.

За словами Паліси, ця робота перебуває на завершальній стадії і може допомогти відреагувати на заклики адміністрацій Байдена і Трампа про те, що Україна могла б збільшити чисельність своєї армії, знизивши призовний вік.

"На даний момент я вважаю, що нам потрібно почати відкритий діалог із суспільством. Тому що захист держави - це не тільки обов'язок Збройних сил. Це обов'язок кожного громадянина України, і це його обов'язок", - зазначив він.

Він стверджує, що його відомство у співпраці з Кабінетом міністрів і Міністерством оборони вивчає причини, через які мобілізаційні заходи не увінчалися успіхом.

"Насправді у нас є величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент він перевищує те, що нам потрібно для вирішення певних завдань на фронті. Механізм, який ми маємо нині, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б бути", - додав Паліса.

Зниження мобілізаційного віку - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді наразі відсутні законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, заявив народний депутат Федір Веніславський. Він уточнив, що серед осіб до 25 років мобілізують тільки для тих, хто проходив військову кафедру або строкову службу, решта можуть бути мобілізовані тільки добровільно.

Також представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США готові екіпірувати і навчити нових мобілізованих військових, якщо Україна знизить мобілізаційний вік.

Крім цього, мобілізувати 18-річних студентів після завершення БЗВП у вишах в Україні неможливо, заявив нардеп Олексій Гончаренко. Мобілізація в Україні починається з 25 років, а для молоді віком 18-25 років можливе тільки добровільне підписання контракту.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої в армію призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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