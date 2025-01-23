Військовослужбовець ЗСУ назвав головну проблему фронту

Коротко:
- За словами бійця ЗСУ Ієвлєва, головна проблема фронту – нестача боєздатного особового складу
- Водночас військовий не підтримує зниження мобілізаційного віку
Головна проблема фронту станом не цей час – це нестача боєздатного особового складу.
Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв у ефірі "День.LIVE". Він зазначив, що варто було б провести повний аудит і зрозуміти, скільки людей реально тримає конкретний кілометр фронту.
"У ротах, начебто, на папері числиться 90-100 людей. Лише 40-45 виводять на бойові позиції. Втім, з них 12 осіб, що спроможні заступати на передову, а інші – обмежено придатні. Треба провести повний аудит і зрозуміти, скільки людей тримають конкретний кілометр фронту", – зазначив Ієвлєв.
У той же час військовий вважає сумнівним рішенням зниження мобілізаційного віку. Він висловив думку, що буде достатньо якісно виконувати мобілізацію згідно з чинним законодавством.
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