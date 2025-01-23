Водночас військовий вважає сумнівним рішенням зниження мобілізаційного віку.

https://glavred.net/ukraine/voennosluzhashchiy-vsu-nazval-glavnuyu-problemu-fronta-10633211.html Посилання скопійоване

Військовослужбовець ЗСУ назвав головну проблему фронту/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Коротко:

За словами бійця ЗСУ Ієвлєва, головна проблема фронту – нестача боєздатного особового складу

Водночас військовий не підтримує зниження мобілізаційного віку

Головна проблема фронту станом не цей час – це нестача боєздатного особового складу.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв у ефірі "День.LIVE". Він зазначив, що варто було б провести повний аудит і зрозуміти, скільки людей реально тримає конкретний кілометр фронту.

відео дня

"У ротах, начебто, на папері числиться 90-100 людей. Лише 40-45 виводять на бойові позиції. Втім, з них 12 осіб, що спроможні заступати на передову, а інші – обмежено придатні. Треба провести повний аудит і зрозуміти, скільки людей тримають конкретний кілометр фронту", – зазначив Ієвлєв.

У той же час військовий вважає сумнівним рішенням зниження мобілізаційного віку. Він висловив думку, що буде достатньо якісно виконувати мобілізацію згідно з чинним законодавством.

Війна в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що президент України Володимир Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорів. Україна готова піти на те, щоб закінчити війну. Але Київ має бути в сильній позиції, сказав президент.

Також раніше повідомлялося, що КНДР перекине для Росії нові війська – аналітики розкрили важливі цілі та терміни. Північнокорейські війська перед відправкою до Курської області проходять навчання у східних регіонах Росії.

Нагадаємо, армія РФ наступає в Курській області – ЗСУ завдали потужної контратаки росіянам. Підрозділи чеченського батальйону проводять розвідувальні операції поблизу кордону Росії з Сумською областю.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред