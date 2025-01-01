Зниження мобілізаційного віку в Україні: у ВР сказали, кого може торкнутися

Тільки окремі категорії громадян віком до 25 років можуть бути мобілізовані, каже Федір Веніславський.

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У Верховній Раді прокоментували питання мобілізації / колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

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Відсутні ініціативи у ВР щодо зниження мобілізаційного віку

Окремі категорії громадян до 25 років можуть бути мобілізовані

У Верховній Раді відсутні законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку, заявив народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Наразі в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також у Верховній Раді в цілому, відсутні проєкти законів, які б передбачали зниження мобілізаційного віку нижче 25 років", - сказав він в ефірі "Українського радіо".

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Нардеп уточнив, що тільки окремі категорії громадян віком до 25 років, які пройшли військову кафедру або строкову службу, можуть бути мобілізовані. Водночас інші громадяни цього віку залучаються виключно на добровільній основі.

/ фото: Главред

"Але це виняткова категорія громадян України. Усі інші можуть бути мобілізовані за добровільною згодою. І є випадки, коли контракти укладають громадяни України, яким 18, 20 років тощо. Тому жодних ініціатив і на політичному рівні, і на рівні формалізованому, мається на увазі законодавчих ініціатив у парламенті, з цього питання сьогодні немає. Імовірність появи подібних законодавчих ініціатив у майбутньому дуже низька", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що необхідно завдавати асиметричної відповіді агресору, адже Україна не може діяти симетрично, враховуючи людський ресурс Росії.

За його словами, стратегія має полягати у використанні високотехнологічного озброєння, здатного завдавати ефективних ударів по військових об'єктах РФ. На сьогодні ведуться переговори про їх надання із західними партнерами.

"Тому для нас пріоритет №1 - це отримати інноваційні зразки озброєння. І не випадково ... підкомітет, який я очолюю, торік отримав доповнення в назві "оборонних інновацій". Тому що я переконаний, саме завдяки оборонним інноваціям, які демонструють свою ефективність на полі бою, ми можемо завдавати асиметричної відповіді агресору", - додав Веніславський.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заговорили про демобілізацію. Передбачається, що будуть визначені умови і порядок звільнення від служби.

Нагадаємо, Главред писав, що депутати готують законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних військових, які були мобілізовані у віці 18-25 років. Однак на закритому засіданні Міноборони і Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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