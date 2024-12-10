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Мобілізація з 18 років: у США заявили, що надіслали Україні чіткий сигнал

Марія Николишин
10 грудня 2024, 00:15
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Україні потрібні нові мобілізовані, щоб вони могли вступити в бій.
Мобілізація з 18 років: у США заявили, що надіслали Україні чіткий сигнал
Мобілізація з 18 років / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, facebook.com/asvpress

Ключові тези:

  • Союзники готові екіпірувати та навчати нових мобілізованих
  • На Зеленського посилюється тиск щодо мобілізації молодших вікових категорій

Якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Сполучені Штати Америки та їхні союзники будуть готові екіпірувати та навчити нових мобілізованих. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, американська та українська сторони обговорювали ситуацію на сході країни та склад її Збройних сил.

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"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони виставлять додаткові сили для боротьби, ми та наші союзники будемо готові спорядити та навчити їх, щоб вони могли вступити в бій", - наголосив Міллер.

Варто підкреслити, що за інформацією The Washington Post, на президента Володимира Зеленського посилюється тиск щодо мобілізації молодших вікових категорій через критичний дефіцит людських ресурсів в українській армії.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді України наразі не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок.

Речник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський повідомив, що на сьогодні Україна не має потреби у мобілізації чоловіків 18-25 років. За його словами, зараз мобілізаційного ресурсу достатньо, щоб забезпечити потреби армії.

Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин заявив, що в України наразі не вистачає зброї для того, щоб забезпечити уже мобілізованих солдатів. І головна причина цього - затримки у постачанні військової допомоги з боку західних партнерів.

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Хто такий Метью Міллер?

Метью Міллер - американський державний службовець, який нині обіймає посаду прес-секретаря Державного департаменту США. Будучи давнім фахівцем зі зв'язків із громадськістю Демократичної партії, він раніше працював в адміністрації Обами та брав участь у кількох президентських кампаніях Демократичної партії, пише Вікіпедія.

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