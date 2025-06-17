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"Іскандер-К" отримав "очі", що бачать крізь РЕБ: ЗМІ розкрили деталі оновлення

Руслан Іваненко
17 червня 2025, 19:41
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Окупанти збільшили кількість елементів у "Комета-М", щоб підвищити стійкість ракет до систем РЕБ.
Искандер
Росія модернізувала ракети "Іскандер-К", встановивши захищені CRPA-антени супутникової навігації / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони Росії

Коротко:

  • Росія застосувала "Іскандер-К" з антенами "Комета-М" на 16 елементів
  • Такі антени раніше не використовувалися на цих ракетах
  • Встановлення підвищує захист навігації від засобів РЕБ

Під час однієї з останніх атак по Києву Росія застосувала крилаті ракети "Іскандер-К", оснащені новими завадозахищеними супутниковими антенами "Комета-М" на 16 елементів. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, раніше з 2022 року використовувалися версії цих антен лише на 4 елементи. Основною системою наведення у "Іскандер-К" залишається TERCOM, яка використовує навігацію за рельєфом місцевості, а супутникова навігація слугує допоміжним інструментом.

відео дня

У Defense Express наголошують:

"Іскандер-К" серед усіх російських крилатих ракет демонструвала вищу точність.

Збільшення кількості елементів у антені "Комета-М" значно підвищує її стійкість до впливу систем радіоелектронної боротьби. Видання пояснює:

"Така антена фактично є цифровою антенною решіткою, яка дає змогу відсіювати перешкоди РЕБ. Для її придушення необхідна така ж кількість джерел перешкод".

За інформацією джерел, раніше подібні антени встановлювались здебільшого на засоби, де супутникова навігація є єдиним засобом орієнтування. У Defense Express вважають, що тепер росіяни можуть робити ставку саме на супутникові системи:

"Її використання в "Іскандер-К" може свідчити про те, що росіяни зробили ставку на супутникові системи навігації".

'Іскандер-К' отримав 'очі', що бачать крізь РЕБ: ЗМІ розкрили деталі оновлення
Іскандер / Інфографіка: Главред

Антени CRPA — дороговартісні, їхня ціна може сягати десятків тисяч доларів. Попри це, як зазначає видання, РФ активно встановлює їх на всі свої далекобійні засоби ураження.

Крім того, до арсеналу росіян входять і китайські багатоелементні CRPA-антени, які вже фіксували на дронах, зокрема на "Шахедах".

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У столиці України є руйнування. Окупанти били по житлових будинках. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

Крім того, під удар РФ потрапила й Одеса - на світанку в місті прогриміли вибухи. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть перебувати люди.

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Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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