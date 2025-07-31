Чому не вдається збивати усі ракети 'Іскандер-К': Ігнат назвав реальну причину

Ігнат наголосив, що усі ракети є небезпечними.

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Чому ракети "Іскандер-К" важко збити / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/yuriy.ignat

Ключові тези:

Сьогодні РФ запустила по Києву вісім крилатих ракет "Іскандер-К"

Із них ППО вдалося збити лише три

Все через те, що час підльоту невеликий

Цієї ночі країна-агресор Росія запустила по Києву вісім крилатих ракет "Іскандер-К", з яких було збито тільки три. Про це сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог використовує особливості рельєфу та наднизькі висоти на свою користь.

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"Треба розуміти, що усі ракети є небезпечними. Є ракети, які збиваються з більшим показником ефективності, якісь – з меншим. Сьогодні Київ атакували крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілює Росія, це "Х-101" та "Калібри". По класу це однакові ракети, але є особливості щодо їх збиття", - наголосив він.

Ігнат розповів, що найкращі показники щодо збиття – це ракети "Х-101" та "Калібри", тільки на третьому місці – "Іскандер-К".

Він зауважив, що особливість "Іскандера-К" полягає в тому, що вона не менш небезпечна за балістичну ракету "Іскандер-М" тому що час підльоту невеликий.

Військовий також нагадав, що цього разу росіяни випускали ракети з Курської області (РФ) й це зовсім недалеко від Києва.

"Тобто часу на виявлення та реагування доволі мало. Ще одна особливість, яку використовують росіяни, - наднизькі висоти та рельєф місцевості. Ракета притискається низько до землі й стає мало помітною для нашої Протиповітряної оборони. Таким чином противник застосовує ці ракети не вперше. І сьогодні лише три з 8 вдалося уразити", - підсумував він.

Скільки ракет та дронів РФ запустила по Україні

У Повітряних силах ЗСУ говорили, що цієї ночі росіяни запустили по Україні 317 засобів повітряного нападу. Із них 309 дронів та 8 крилатих ракет.

Там наголосили, що збити вдалось 291 засіб повітряного нападу - 288 ударних дронів і 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, У ніч на 31 липня російська армія завдала ракетно-дронового удару по Києву, БПЛА заходили в столицю з різних боків. Пізніше окупанти вдарили ще й ракетами. Відомо про влучання в житлову багатоповерхівку в Святошинському районі.

Також відомо, що наслідки російських ударів було зафіксовано в Шевченківському та Святошинському районах. Під удар потрапила житлова забудова. Унаслідок ракетного удару в Голосіївському районі горів будинок та авто.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від ударів РФ також постраждали Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Миколаївська області. Відомо про десятки постраждалих людей.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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