Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29, але є умова

Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29 / Фото з відкритих джерел

Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29. Передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист повітряного простору з Польщею та Чехією.

Як пише Business Insider, Словаччина повинна була відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини сучасніші німецькі танки Leopard 2A4. Однак, Словаччині було запропоновано лише 15 танків. На думку Міністерства оборони, це нерівносильний обмін, тому запланована угода зірвалася.

"Реальність така, що ми не можемо прийняти форму підтримки, яку обіцяли Чехія або інші країни (...) У Словаччини є 30 танків Т-72. Тому 15 основних бойових танків "Леопард" не можуть бути для нас рішенням, оскільки нам потрібно 30 основних бойових танків на танковий батальйон", — розповів виданню прессекретар Міністерства оборони країни.

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Зазначається, що Словаччина активно підтримувала Україну. Крім іншої зброї на суму понад 150 мільйонів євро, Словаччина також передала Україні свій єдиний зенітно-ракетний комплекс з-300. Щоби в результаті Словаччина не залишилася незахищеною, Німеччина, Нідерланди і США наразі розмістили в країні НАТО в цілому чотири ракетних комплекси Patriot.

"В ході аналогічного обміну Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29, а власний повітряний простір буде захищено Польщею та Чехією", - йдеться у повідомленні.

Однак будь-які терміни можливої угоди на даний момент невідомі. Також не повідомляється, скільки для цього Чехії та Польщі доведеться виділити літаків.

За даними The Military Balance, за 2021 ВПС Словаччини мали на озброєнні 9 МіГ-29а та 2 МіГ-29УБ. Водночас у Чехії є 12 винищувачів JAS 39 Gripen C і 2 D. У Польщі в розпорядженні повітряних суден більше: 22 МіГ-20А, 6 МіГ-29УБ і 50 F-16 різних типів.

Як повідомляв Главред, Польща передала Україні практично всі запаси запчастин і бойового комплекту для винищувачів МіГ-29, які були у Варшави. Передбачається, що завдяки цьому українські Військово-повітряні сили зможуть в оперативному порядку відновлювати боєздатність своїх військових літаків. Київ успішно протистоїть ВПС Росії, проте ресурсів для тривалої боротьби все ж не вистачає, тому держава, як і раніше, вимагає від Заходу поставок винищувачів.

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