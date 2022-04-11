МіГ-29 і потужні САУ: у Словаччині заговорили про перекидання нового озброєння в Україну

Уряд Словаччини веде переговори з Україною про постачання Києву самохідних артилерійських установок Zuzana.
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив про те, що його країна може передати Україні винищувачі МіГ-29.
В інтерв'ю SME він пояснив, що Словаччина більше не може використовувати винищувачі.
Раніше міністр оборони країни Ярослав Надж заявив, що російські техніки, які обслуговували МіГ-29 в Словаччині, залишають країну, і їх експлуатація скоро може стати проблематичною.
"Якщо, на жаль, Україні не вдасться перемогти російські війська, ми знаємо, хто буде наступним", - заявив він.
На уточнююче запитання він відповів: "Нам потрібно якомога швидше допомогти Україні дати відсіч російським військам, і так, ми зробимо для цього все, що в наших силах".
МіГ-29 - багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
Вартість одиниці $22 млн.
Озброєння:
- Одноствольна гармата калібру 30 мм, з боєзапасом 150 патронів. Управління стрільбою електричне, дистанційне.
- Основою озброєння літака є керовані ракети "повітря-повітря". Ракети підвішуються на шести підкрильових пілонах.
- Бомбардувальне озброєння літака включає авіабомби калібру 250 і 500 кг, запальні баки і малогабаритні осколкові авіабомби і міни.
- Всього передбачено 44 варіанти підвіски озброєння.
Звернемо увагу, що за даними словацького видання Niezalezna.pl, уряд Словаччини веде переговори з Україною про постачання Києву самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana.
"Братислава і Київ обговорюють деталі контракту на продаж 16 155-мм самохідних артилерійських установок Zuzana", - йдеться в повідомленні.
У ньому уточнюється, що екіпаж гаубиці складається з 4 солдатів. Zuzana може вразити ціль на відстані до 39,6 км.
Крім того, ці САУ мають автоматичну перезарядку, що дозволяє домогтися скорострільності до 5 пострілів в хвилину. Запас ходу гаубиці становить 750 км, максимальна швидкість-до 80 км/год.
"Введення цих комплектів на озброєння для українців не стане великою проблемою, так як кілька років тому Україна закупила у Чехії 26 152-мм самохідних гаубиць DANA M2. Самі комплекти Zuzana являють собою просто модернізовану версію артилерійської системи DANA, адаптовану, в тому числі, за стандартами НАТО. Іншими користувачами систем Zuzana і DANA є, зокрема, Грузія, Польща і Чехія", - підсумували журналісти видання.
Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.
Побудована на колісному шасі Tatra 8x8.
Машина оснащена:
- 155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;
- Максимальна дальність стрільби до 41 км.;
- маса самохідки 32 т;
- екіпаж складається з чотирьох осіб;
- автоматична система зарядки дозволяє виробляти 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримають від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.
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