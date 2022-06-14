Гаубиці Panzerhaubitze 2000 будуть доставлені в Україну вже найближчим часом - Міноборони ФРН

Українські війська незабаром завершать навчання використання гаубиць PzH 2000 / Вікіпедія

Незабаром бійці ЗСУ завершать курс навчання з метою використання німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Після цього гаубиці можна буде відправити до України і передати українській армії у зону бойових дій. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт.

"Найближчим часом буде завершено навчання з Panzerhaubitze 2000, щоб його можна було використовувати в боях в Україні", - цитує її Reuters.

Читайте такжеІспанія вирішила передати Україні 40 старих танків Leopard 2, але ФРН зірвала угоду - SpiegelПримітно, Ламбрехт не повідомила деталей передачі зброї Україні. За її словами, Берлін не оголошуватиме конкретної дати передачі зброї, а також відомості про маршрути і транспортування, виходячи з міркувань безпеки.

"Перші гаубиці будуть передані Україні, коли завершиться підготовка, і вона буде відповідальна за їх постачання", - підкреслила міністерка оборони Німеччини.

Довідка

Panzerhaubitze 2000

Panzerhaubitze 2000 - це німецька самохідна артилерійська установка, яка оснащена 155 міліметровою гарматою довжиною в 52 калібру. При цьому у гаубиці в наявності система навігації, автоматизована система вогневого управління, ручна система заряджання з бойовим комплектом в 60 снарядів, а також 228 модульних метальних зарядів.

Гаубиця може виявити вогонь і оснащена системою гасіння вогневого загоряння. САУ PzH 2000 може випускати 3 снаряди за 9 секунд, або ж 10 снарядів за 56 секунд на дальність до 30 кілометрів.

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Постачання Німеччиною зброї Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц наприкінці травня зробив заяву, згідно з якою Берлін ухвалив рішення поставити Києву важку зброю, яке буде направлено до зони бойових дій. Також він піддав критиці владу РФ і особисто Володимира Путіна, підкресливши, що російській державі не вдасться уникнути відповідальності в ситуації з нападом на Україну.

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен розповіла про те, що Києву передадуть самохідні установки Gepard і бойові машини піхоти Marder після того, як військову техніку буде відремонтовано. Рішення про передачу озброєнь українській державі ухвалено.

Однак у червні німецьке видання Zeit опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що постачання Україні важкої зброї від Німеччини може затягнутися навіть до зими. Йшлося про системи ППО, реактивні системи залпового вогню і бойові машини піхоти.

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