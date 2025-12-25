Скільки української землі захопила РФ у 2025 році: у Bild розкрили ціну "успіхів" Кремля

90% російських втрат у 2025 році є результатом атак українських FPV-дронів.

У 2025 році росіянам вдалося захопити всього 4400 кв км української землі / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що написано в матеріалі Bild:

У 2025 році росіянам вдалося захопити всього 4400 кв км української землі

Російська економіка продовжує слабшати через інфляцію

У Кремлі продовжують заявляти про те, що армія РФ впевнено перемагає Україну на полі бою. Проте у 2025 році росіянам вдалося захопити всього 4400 квадратних кілометрів української землі, що становить менше 1% території країни. Про це пише Bild.

Зазначається, що у 2025 році на війні в Україні загинули майже 100 000 російських військових. Аналіз російського опозиційного ЗМІ "Медіазона" показав, що тільки до середини року втрати РФ сягнули 48 000 осіб, з яких 22 000 були відомі на ім'я. Як повідомляє ЗМІ, у другій половині року це число залишилося майже незмінним.

У виданні поділилися, що 90% російських втрат у 2025 році є результатом атак українських FPV-дронів.

Ба більше, російський диктатор Володимир Путін далекий від своєї мети - повного захоплення чотирьох областей України. У виданні зазначили, що Україна, як і раніше, утримує 5700 квадратних кілометрів у Донецькій області, 5800 квадратних кілометрів у Запорізькій області та 6400 квадратних кілометрів у Херсонській області.

Крім того, російська економіка продовжує слабшати через інфляцію і непомірно високі процентні ставки. У виданні наголосили, що причиною є не тільки західні санкції, а й сотні українських ударів по російських об'єктах критичної інфраструктури в нафтовій, газовій та енергетичній галузях.

У виданні вважають, що єдиною надією Москви на "швидку перемогу" в Україні є мирний план, що розробляється спільно з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Журналісти впевнені, що тільки так Путін може змусити українські війська піти з критично важливих для нього регіонів.

Чи передбачає мирний план покарання Росії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний говорив, якщо мирний план Дональда Трампа спрацює, то Росія фактично отримає заохочення у вигляді повернення до світової економіки - саме так це описують у його оточенні.

На його думку, у цьому форматі капітуляція Росії не передбачена, так само як і її покарання за агресію.

Мирні переговори - останні новини

Російсько-українська війна "ближча, ніж будь-коли" до свого завершення. Мирне врегулювання можливе в найближчі 90 днів. Таку заяву зробив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України. Однак американські переговірники передали російській стороні перелік додаткових запитань і очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви. Про це пише Kyiv Post.

Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

