'Ситуація погіршується', ЗСУ під загрозою оточення: Снєгирьов назвав напрямок

Покровський напрямок важливий для РФ навіть не з військового, а з політичного погляду, підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Важливе із заяв Снєгирьова:

РФ прагне оточити підрозділи ЗСУ в Покровську і Костянтинівці

Костянтинівка стала одним з основних напрямків наступу РФ

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив про те, що війська країни-агресора РФ прагнуть оточити підрозділи Збройних сил України в Покровську і Костянтинівці Донецької області.

"Покровський напрямок важливий для росіян навіть не з військової, а з політичної точки зору. Вихід до адміністративних кордонів із Дніпропетровською областю буде використано як елемент військово-політичного тиску на українське керівництво у вигляді загрози масштабування театру бойових дій", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що після того як окупанти встановили контроль над трасою Покровськ-Костянтинівка, саме Костянтинівка стала одним з основних їхніх напрямків наступу.

"Ситуація погіршується тим, що в напрямку міста росіяни контролюють панівні висоти, адже Костянтинівка розташована в низині. Це створює серйозні проблеми як для місцевих жителів, так і для Сил оборони. Бо ворог, на жаль, здатен тримати під вогневим контролем тилові локації української армії та все місто. Росіяни там можуть використовувати навіть ствольну артилерію. І удар по Костянтинівці 3 вересня, який призвів до жертв серед цивільного населення, підтверджує використання ворогом такої артилерії", - вказав він.

Співрозмовник також попереджає про те, що на Покровському і Костянтинівському напрямках росіяни намагаються створити оперативне оточення Сил оборони України.

"Тому що Покровськ і Костянтинівка - великі промислові міста. Якщо їх штурмувати в лоб, це призведе до численних втрат особового складу. Це показав окупантам досвід боїв за Бахмут, який вони штурмували 9 місяців і втратили там понад 100 тисяч своїх військових. Навіть Часів Яр - невеличке десятитисячне місто, порівняно з Покровськом чи Костянтинівкою - окупанти безуспішно штурмують уже 1,5 року", - додав Снєгирьов.

Що відбувається навколо Покровська: деталі від офіцера ЗСУ

Обстановка в районі Покровська залишається вкрай складною. Російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують спроби прорвати оборону міста, зокрема використовуючи підземну інфраструктуру, таку як каналізаційні системи.

Противник уже не вперше вдається до подібної тактики - для ведення розвідки, здійснення диверсій і дестабілізації постачання українських сил. Як повідомив політолог і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук, основним тактичним завданням російських військ до кінця 2025 року залишається захоплення Покровська.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відтіснили РФ у районі Покровська. Російські війська відчувають проблеми з логістикою і намагаються використовувати нестандартні методи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські підрозділи відбили території в районі Покровська. На Покровському напрямку тривають важкі бої, але Сили оборони домагаються успіхів.

Як писав Главред, 7-й корпус ДШВ повідомив, що росіяни нещодавно перекинули в район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти і провели коригування тактики своїх дій.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

