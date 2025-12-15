Рус
Наталка Денисенко публічно зізналася в коханні: "Не дозволю себе ображати"

Христина Трохимчук
15 грудня 2025, 11:13
Юрій Савранський розкрив стосунки з відомою актрисою.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко підтвердила стосунки з Юрієм Савранським / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Савранський, Наталка Денисенко

Відома акторка Наталка Денисенко та манекенник Юрій Савранський публічно підтвердили свої стосунки. Під постом артистки в Instagram партнери зізналися одне одному в коханні.

Денисенко і Савранського давно підозрювали в романі. Пара почала з'являтися разом на різних заходах і в соцмережах. Нещодавно Наталка зіткнулася зі шквалом критики від своїх зіркових колег, зокрема від Ксенії Мішиної, яка публічно підтримала її колишнього чоловіка Андрія Фединчика. Актриса вирішила емоційно відповісти тим, хто обговорював її особисте життя після інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Витримуйте мою долю! Я нічого вам не винна. Моє життя я маю право проживати саме так, як я вважаю за потрібне! А у вас є свої 24 години на добу, то проживайте їх. Слід усвідомити, що ваші слова - це те, що виривається зсередини вас! До мене це не має жодного стосунку. Я обираю не реагувати на це. Ситуація може спотворюватися, коли ти дивишся під різним кутом. У мене є своя правда, своя чесність перед своєю душею. Усе в нашому світі - дзеркало! Я більше ніколи і нікому не дозволю себе ображати і обливати брудом!", - висловилася Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - інтерв'ю / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Манекенник вирішив підтримати свою кохану і залишив коментар під постом актриси. Він зізнався їй у коханні, а Наталка відповіла взаємністю. Таким чином пара нарешті офіційно підтвердила свої стосунки.

"Все буде добре! Люблю тебе", - заявив Савранський.

"І я тебе люблю", - написала Денисенко.

Юрій Савранський
Юрій Савранський зізнався в коханні Наталці Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Татусі-2" тощо.

