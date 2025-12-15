Наталка Денисенко публічно зізналася в коханні: "Не дозволю себе ображати"

Юрій Савранський розкрив стосунки з відомою актрисою.

https://glavred.net/stars/natalka-denisenko-publichno-priznalas-v-lyubvi-ne-razreshu-sebya-obizhat-10724198.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко підтвердила стосунки з Юрієм Савранським / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Савранський, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Наталка Денисенко відповіла на публічну критику

Як відреагував Юрій Савранський

Відома акторка Наталка Денисенко та манекенник Юрій Савранський публічно підтвердили свої стосунки. Під постом артистки в Instagram партнери зізналися одне одному в коханні.

Денисенко і Савранського давно підозрювали в романі. Пара почала з'являтися разом на різних заходах і в соцмережах. Нещодавно Наталка зіткнулася зі шквалом критики від своїх зіркових колег, зокрема від Ксенії Мішиної, яка публічно підтримала її колишнього чоловіка Андрія Фединчика. Актриса вирішила емоційно відповісти тим, хто обговорював її особисте життя після інтерв'ю Маші Єфросиніній.

відео дня

Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Витримуйте мою долю! Я нічого вам не винна. Моє життя я маю право проживати саме так, як я вважаю за потрібне! А у вас є свої 24 години на добу, то проживайте їх. Слід усвідомити, що ваші слова - це те, що виривається зсередини вас! До мене це не має жодного стосунку. Я обираю не реагувати на це. Ситуація може спотворюватися, коли ти дивишся під різним кутом. У мене є своя правда, своя чесність перед своєю душею. Усе в нашому світі - дзеркало! Я більше ніколи і нікому не дозволю себе ображати і обливати брудом!", - висловилася Денисенко.

Наталка Денисенко - інтерв'ю / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Манекенник вирішив підтримати свою кохану і залишив коментар під постом актриси. Він зізнався їй у коханні, а Наталка відповіла взаємністю. Таким чином пара нарешті офіційно підтвердила свої стосунки.

"Все буде добре! Люблю тебе", - заявив Савранський.

"І я тебе люблю", - написала Денисенко.

Юрій Савранський зізнався в коханні Наталці Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що голлівудський режисер і актор Роб Райнер разом з дружиною Мішель були знайдені вбитими в своєму будинку. Як повідомляють ЗМІ, для приховування злочину був здійснений підпал. У вбивстві підозрюють сина Роба Райнера.

Також у фіналі Дитячого Євробачення-2025 представниця України виступила з піснею, що вирізнялася з-поміж інших учасників енергією танцювального ритму та сильною ліричною частиною, і посіла друге місце. Срібний результат Софії вдалося здобути завдяки глядачам.

Вас може зацікавити:

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Татусі-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред