Україні загрожує новий масований обстріл РФ - названо напрямок удару

До удару ворог планує залучити щонайменше 13 бортів авіації.

Росія планує нову комбіновану атаку на Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

У найближчі дні Росія хоче завдати масованого удару по Україні

Ворог готує борти бомбардувальників і винищувачів для ракетної атаки

Ціллю РФ можуть стати об'єкти у західних областях України

Країна-агресорка Росія розпочинає підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні. Про це свідчать дані моніторів. Вони попередили, куди планує цілитися ворог.

Станом на зараз у повітрі вже перебуває група бортів Ту-95МС, які здійснюють передислокацію з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс". Але це не вся авіація, яку хоче залучити ворог для удару.

Чим РФ хоче атакувати Україну

Окупанти готують п'ять Ту-95МС, три Ту-160, які ймовірно вилітатимуть з Далекого Сходу, одразу на виконання бойового завдання, п'ять МіГ-31К, три морські носії крилатих ракет "Калібр", а також, ймовірно, удар супроводжуватиметься великою кількістю ударних БпЛА та балістичними ракетами.

Монітори попереджають, що ймовірний напрямок удару - це цілі на заході України. Росіяни хочуть масовано атакувати Україну у найближчі три доби.

Чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Як РФ модернізує зброю для ударів по Україні

Главред писав, що, російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію.

За даними українського експерта радіотехнологій Сергія Бескрестнова, відомого під позивним "Флеш", сумарна маса бойової частини модернізованого дрона сягає близько 100 кг.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 13 грудня в деяких областях України прогриміли вибухи через атаку країни-агресорки Росії. Згідно з повідомленнями Повітряних Сил ЗС України, ворог тричі піднімав у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К та атакував регіони ракетами і дронами.

Згодом стало відомо, що у цю ніч Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Росіяни били по об'єктах енергетики. Основний удар був по півдню України та по Одеській області. Внаслідок атаки було пошкоджено понад 10 цивільних об'єктів у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

