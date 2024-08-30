Значне просування РФ під Покровськом: у DeepState розкрили, що відбувається насправді

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що на Покровський напрямок росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві.
"Останні два з половиною тижні ворог досяг суттєвих успіхів на Покровському напрямку. Це пов'язано з тим, що росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Зараз вони використовуються для штурмових дій у районі Селидового та Новогродівки", - зауважив Микула в ефірі телеканалу "Еспресо".
За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, також важливо зазначити, що, певною мірою, наші війська не були готові до інтенсивного тиску з боку ворога.
"На цей момент фактично втрачено контроль над Новогродівкою. Ворог вже заходить у Селидове і намагається просунутися до Українська, ще одного ключового міста на цій ділянці", - повідомив аналітик проєкту DeepState.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наступ РФ на Покровськ - яка ситуація на фронті
Нагадаємо, що РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом. Аналітик DeepState Роман Погорілий наголосив, що на Донецькому напрямку ситуація погіршується. На південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку росіяни намагаються захопити.
Окупанти проводять дві операції для оточення ЗСУ під Покровськом. Відомо, що перша тактична операція проводиться вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограда і просування до околиць Покровська.
У ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. Іван Тимочко пояснив, що донецька область - це крайня спроба диктатора Володимира Путіна показати, що він ще може контролювати ситуацію без оголошення будь-якої масштабної мобілізації.
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