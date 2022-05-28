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Ситуація на фронті може різко змінитися з 15 червня: Арестович дав новий прогноз

28 травня 2022, 23:10

Окупанти спробують якраз до 15-20 червня досягти якихось результатів.

Арестович війська
Арестович війська / Колаж УНІАН

Ситуація на фронтах може різко почати змінюватися в українську сторону після 15 червня. Як заявив радника глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE, на середину наступного місяця запланована чергова зустріч міністрів оборони НАТО по Україні.

За його словами, на сьогодні частина американських озброєнь вже перекидається кораблями, тобто вже пішли системні поставки.

"Дивимося, чи буде шостий пакет санкцій, це відразу просадить російський бюджет, який живить війну. І друге, що у нас буде 15-16 червня, коли (міністр оборони, - ред.) Резніков поїде на третій Рамштайн і зустрінеться з міністрами оборони НАТО", - зазначив Арестович.

Він підкреслив, що після 15 червня ситуація різко може почати змінюватися в українську сторону.

"Вони (російські війська, - ред.) спробують якраз до 15-20 червня досягти якихось результатів, тому що далі ситуація почнеться змінюватися дуже сильно. Це не буде негайно, але будуть прийняті рішення, які показують перспективу", - додав Арестович.

читайте такожУдар України по Кримському мосту: Арестович оцінив ймовірність знищення естакади

Україна готова вдарити по Кримському мосту

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у квітні заявляв, що Україна готова вдарити по Кримському мосту. Дана естакада використовується ворогом для перекидання підкріплення своїм військовим підрозділам.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данілов.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь вибухнув заявою, згідно з якою слова Данілова про готовність Києва вдарити по Кримському мосту нібито є "анонсом теракту". Москва, мовляв, має намір провести "правову перевірку" з метою "подальшого покарання".

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війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
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