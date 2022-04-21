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Україна готова вдарити по Кримському мосту: у Путіна вибухнули різким звинуваченням

21 квітня 2022, 14:30

У Кремлі вважають, що заява Данілова, мовляв, підлягає "правовій перевірці" і "подальшому покаранню".

Кремль звинуватив Київ у нібито
Кремль звинуватив Київ у нібито "анонсі теракту" / Колаж УНІАН

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вибухнув заявою про те, що слова секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова нібито є "анонсом терористичного акту". Москва, мовляв, має намір провести "правову перевірку" з метою "подальшого покарання".

Під час свого брифінгу в четвер, 21 квітня, спікер глави Кремля сказав про, що Москва, мовляв, сприймає слова Данілова як "анонс теракту" і проводитиме нібито "правову перевірку" заяви з метою подальшого "покарання".

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"Навколо мосту, навколо всіх стратегічних об'єктів забезпечуються всі необхідні заходи безпеки і обережності за лінією відповідних служб. Подібні заяви є нічим іншим, як анонсуванням терористичного акту. Це неприйнятно. Тут багато ознак діянь, які підлягають правової перевірки і подальшого покарання", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Довідка

Кримський міст - естакада, яка проходить через Керченську протоку і з'єднує РФ із захопленим Кримським півостровом. Росія по цьому мосту перекидає свої військові підрозділи і техніку на територію півострова, а потім на південь України.

Україна може вдарити по Кримському мосту

Волонтер ЗСУ, блогер і офіцер Юрій Касьянов розповів, що в України є можливість завдати удару не тільки по Кримському мосту, але й по Кремлю. За словами військового, українські війська не йдуть на такі дії, щоб російська пропаганда не використовувала їх у своїх цілях. Залишається важливим, щоб всі розуміли, що Росія першою напала на Україну.

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробив заяву про те, що Україна може знищити і Кримський міст. Але для цього буде потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді і військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

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РНБО новини Росії Кремль Дмитро Пєсков Олексій Данілов війна Росії та України
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