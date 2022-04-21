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Армія України вдарить по Кримському мосту, як тільки з'явиться можливість - Данілов

21 квітня 2022, 07:47

Російські окупанти перекидають забезпечення незаконно побудованою естакадою в захопленому Криму.

Олексій Данилов
Якщо буде можливість завдати удару по Кримському мосту, Україна це обов'язково зробить - Данілов / Колаж УНІАН, Reuters

Збройні сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму, який використовується ворожою стороною для підвезення підкріплення своїм окупаційним підрозділам. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі Радіо НВ у відповідь на питання про те, чи може Україна завдати удару по Кримському мосту, оскільки окупанти естакадою перекидають підкріплення для своїх військ, сказав, що такий сценарій можливий.

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"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - підкреслив Олексій Данілов.

Довідка

Кримський міст - це міст, який проходить через Керченську протоку і з'єднує Росію із захопленим Кримом. Цим шляхом Кремль перекидає свої збройні підрозділи і техніку на територію півострова, а потім на південь України.

Україна може завдати удару по Кримському мосту

Український волонтер, блогер і офіцер ЗСУ Юрій Касьянов розповів про те, що у Києва є можливість зруйнувати Кримський міст і навіть завдати удару по Кремлю. За його словами, такі дії не робляться, щоб пропаганда не використовувала їх у своїх цілях. Важливо, щоб всі розуміли, що Росія перша здійснила військовий напад на Україну.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив про те, що теоретично Україна може знищити Кримський міст. Для цього потрібно підібрати тільки відповідний момент. На думку військового, час для ударів по естакаді і військовому арсеналу РФ в окупованому Придністров'ї ще не настав. Однак всьому свій час.

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РНБО Кримський міст новини України Олексій Данілов війна Росії та України
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