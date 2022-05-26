Ситуація на фронті "ахова": Україна втратила здатність бити по тилах окупантів - Арестович

Арестович / Reuters, Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович каже, що окупанти виносять нас далекобійними засобами.

"Ситуація на фронті "ахова" для нас. Нам поки нічого протиставити противнику. Крім мужності українських солдатів", - каже Арестович.

За словами Арестовича, Україна втратила здатність бити по тилах противника.

"Все тому, що у нас не вистачає відповідного озброєння. Якщо країни-партнери не будуть зволікати, ЗСУ завдадуть нищівних ударів по позиціях орків, але питання в часі і бажанні допомагати", - говорить він.

При цьому, Олексій Арестович вважає, що Захід зараз проходить тест на адекватність - і поступово його провалює. Він піддається на погрози Путіна і не хоче поставляти Україні MLRS - американську універсальну пускову установку, що використовується в якості РСЗВ і установки для запуску тактичних ракет.

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що його французький колега Еммануель Макрон пропонував піти на поступки по суверенітету України, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами, але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з певними поступками щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це некоректно з боку тих чи інших лідерів", - заявив Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.

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