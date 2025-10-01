У декількох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетики

Серйозні перебої зі світлом та водопостачанням спостерігаються у багатьох населених пунктах Чернігівської та Київської областей.

РФ вдарила по об'єкту енергетики / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скріншот із відео

Що відомо:

РФ вдарила по об'єкту енергетики у Київській області

Внаслідок атаки у Чернігівській та Київській областях перебої зі світлом

Конотоп під масованою атакою РФ

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Чернігівщина частково без світла. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"У частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання. Відповідні служби працюють над відновленням. Атака ворога триває", - написав він.

Це підтвердив і мер Славутича Юрій Фомічев. У місті також зникло електроживлення. Через це утворилися проблеми з водопостачанням. Резерв водоканалу дозволяє видавати воду по годинах. Місцева влада обіцяє забезпечити живленням системи зв'язку.

"Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу. Прошу терпіння, все це потребує часу. Вистоїмо, як вистояли в 22-гому році. Перед самим опалювальним сезоном нас підступно залякують", - написав Фомічев.

Дивіться відео з ударами по енергетиці:

РФ вдарила по об'єкту енергетики / фото: скріншот із відео

Загалом відомо, що світло зникло у Семенівській, Корюківській, Новгород-Сіверській та Ріпкинській громадах області. У Чернігові через відсутність електропостачання зупинилися тролейбуси. Функціонує лише тролейбусний маршрут №11.

Чернігівводоканал зазначає, що проблеми з водопостачанням можливі на верхніх поверхах багатоповерхових будинків.

"Просимо мешканців верхніх поверхів: за можливості набирати воду з кранів на перших поверхах будинків, у разі несправності кранів на перших поверхах — звертатися до ЖЕКів для їх відновлення", — повідомляють у пресслужбі водоканалу.

Який об'єкт був під атакою РФ

У Міненерго наголосили на тому, що під ударом була енергетична інфраструктура у Київській області.

"Внаслідок удару БпЛА без електропостачання залишаються мешканці Київської та Чернігівської областей. На місці пошкоджень продовжують працювати ремонтні бригади", - йдеться у повідомленні.

Енергетики роблять все, що якнайшвидше відносити електропостачання.

Атака на Сумщину

Мер Конотопа Артем Семеніхін підтвердив потужні вибухи у місті. Ворог атакував Конотоп великою кількістю "Шахедів".

"Пункти незламності вже готові приймати людей! Вода, інтернет, тепло, світло!" - написав він.

У Мережі розлетілось відео, на якому видно, що на місто летить цілий "табун" ударних дронів.

Дивіться відео з ударами по Конотопу:

РФ атакувала Шахедами Конотоп / фото: скріншот

Обстріл України - головні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Дніпру. За його словами, кожним таким ударом росіяни знову і знову доводять, що на РФ потрібно чинити сильний тиск.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ готується до нового маскованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб.

Як писав Главред, раніше російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

