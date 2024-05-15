Що з лінією оборони під Харковом: у Раді хочуть викликати військових "на килим"

У депутатів не було змоги перевірити будівництво першої лінії оборони через близькість російських військ.

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На Харківщині вже рік валяються гори із "зубів дракона" / Фото: DeepState

Комітет з питань нацбезпеки, імовірно, викличе на слухання військових, відповідальних за будівництво першої і другої ліній оборони у Харківській та інших областях, припустила в коментарі Радіо Свобода членкиня Комітету, нардепка Соломія Бобровська.

Бобровська наголосила, що за першу (мінування) і другу лінії у Харківській області відповідали військові, третю - будували цивільні.

"Ми розуміємо, що це не може бути суцільна лінія по кордону, тому що це неможливо і мало потрібно, тому що є розуміння звідки заходить ДРГ, як заходили колони танків і військ у 2022 році. Всі ці речі частково пропрацьовувалися, десь краще, десь гірше", - сказала Бобровська.

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За її словами, третю лінію оборони на відстані 18-30 км будували цивільні структури під керівництвом військових.

"Є дуже дивні фортифікаційні споруди, які будують цивільні. Дуже часто доволі далеко, більше ніж 18 кілометрів від кордону. Найчастіше вони будувалися рішенням військового командування секторів, які відповідальні за ці ділянки утримання кордону. Це мав би бути не хаос. Це все визначалося військовим командуванням і далі формувалося у так звані лінії", – сказала Бобровська.

Мінування це одна з базових речей, які мали б бути здійснені на кордоні, зауважила депутатка.

Нардепів не допускали до першої лінії через близькість російських військ, тому перевірити фортифікації було неможливо.

"Зуби дракона і все, що на картинці умовно красиве – це все третя лінія. Першу лінію фактично дуже складно перевірити. Ну, а як ми бачимо, на словах... Ці речі мало відповідають дійсності, на жаль", – прокоментувала Бобровська нещодавні фото захоплених росіянами позицій під Вовчанськом.

Вона припустила, що комітет запросить військових поговорити про те, що ж насправді відбувається із першою і другою лінією фортифікаційних споруд на Харківщині та в інших областях.

Наступ Росії - останні новини

10 травня РФ прорвала оборону ЗСУ в Харківській області. Аналітиками та військовими спостерігається просування окупантів углиб "сірої зони". Зокрема повідомлялося вже про бої зі ЗС РФ на підході до Вовчанська (місто за 4 км від кордону з Росією).

Разом з тим, у Харківській області виявили покинуті бетонні загородження "зуби дракона". Під Липцями лежать цілі купи, які мали бути використані для укріплення кордону.

Також в Україні не виключають інтенсифікацію боїв у Сумській області. У зв'язку з цим місцева влада оголосила евакуацію цивільних із прикордонних сіл.

На думку аналітиків RUSI, літній наступ Росії розгортатиметься за одним сценарієм - спершу натиск у напрямку на Харків, потім спроба поставити під загрозу Запоріжжя.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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