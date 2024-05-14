УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Літній наступ Росії виллється в загрозу для ще одного міста - RUSI

Яна Ставська
14 травня 2024, 21:11
1028
Перспективи в України безрадісні, вважає британський аналітик. Насамперед у ЗСУ є проблеми з нарощуванням чисельності військ.
Літній наступ Росії виллється в загрозу для ще одного міста - RUSI
ЗС РФ наступають у Харківській і Донецькій областях / Колаж Главреда. Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Харківська прокуратура

Літній наступ Росії розгортатиметься за одним сценарієм - спершу натиск у напрямку на Харків, потім спроба поставити під загрозу Запоріжжя. Головна мета Путіна - не домогтися великого прориву, а переконати Київ у тому, що ЗС РФ здатні захоплювати Україну "кілометр за кілометром", вважає військовий експерт британського Королівського інституту оборонних досліджень(RUSI) Джек Вотлінг.

У Росії зараз перевага в живій силі та боєприпасах, а в України - помітний дефіцит у людях, техніці та снарядах, зазначив експерт.

Коли резерви України, щоб відбити всі "точкові" атаки росіян, закінчаться, Росія піде в головний наступ - спробує перерізати шляхи між Краматорськом і Костянтинівкою.

відео дня

"Мета Росії - не домогтися великого прориву, а скоріше переконати Україну, що вона здатна невблаганно просуватися кілометр за кілометром уздовж усього фронту", - пише Вотлінг.

Крім того, дефіцит засобів ППО в України, який поглиблюється, дає змогу Росії ширше використовувати на фронті авіацію і активніше вести розвідку.

Британський експерт пише, що чим швидше західні союзники зможуть заповнити дефіцит засобів ППО, тим повільніше ЗСУ відступатимуть. Але в середньостроковій перспективі Україна має проблему, яку західні союзники вирішити не можуть: нарощування чисельності ЗСУ.

"Перспективи в Україні безрадісні. Однак якщо союзники України зараз візьмуться поповнити українські запаси боєприпасів, допоможуть налагодити потужний ланцюжок навчання і зроблять індустріальні капіталовкладення для підтримки цих зусиль, то наслідки літнього наступу Росії вдасться пом'якшити, а Україна отримає перепочинок, який потрібен їй, щоб повернути ініціативу", - робить висновок Уотлінг.

Наступ Росії 2024 - бої в Харківській області

10 травня РФ прорвала оборону ЗСУ в Харківській області. Аналітиками та військовими спостерігається просування окупантів углиб "сірої зони". Зокрема повідомлялося вже про бої зі ЗС РФ на підході до Вовчанська (місто за 4 км від кордону з Росією).

Також в Україні не виключають інтенсифікацію боїв у Сумській області. У зв'язку з цим місцева влада оголосила евакуацію цивільних із прикордонних сіл.

Експерти погоджуються, що РФ у такий спосіб хоче відволікти ресурси ЗСУ від основних ділянок фронту (адже противник уже понад місяць наступає на Донецькому напрямку).

Наступ Росії 2024 року

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогу без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини Харкова ЗСУ Харківська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Бої на півночі Вовчанська: РФ кинула в наступ значну кількість піхоти - DeepState

Бої на півночі Вовчанська: РФ кинула в наступ значну кількість піхоти - DeepState

22:44 Україна
В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки

В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки

21:38 Україна
Мали стояти на кордоні: на Харківщині вже рік валяються гори із "зубів дракона"

Мали стояти на кордоні: на Харківщині вже рік валяються гори із "зубів дракона"

21:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Марія Яремчук народила сина від Олександра Пономарьова - ЗМІ 70685

Марія Яремчук народила сина від Олександра Пономарьова - ЗМІ

Землю накриє сонячна радіаційна буря: названо небезпечні дати 14933

Землю накриє сонячна радіаційна буря: названо небезпечні дати

Гороскоп на завтра 15 травня: Овнам - нові враження, Водоліям - непосильне завданння 12669

Гороскоп на завтра 15 травня: Овнам - нові враження, Водоліям - непосильне завданння

Онук Алли Пугачової добив росіян вчинком і показав свою позицію 11912

Онук Алли Пугачової "добив" росіян вчинком і показав свою позицію

Останні новини

22:44

Бої на півночі Вовчанська: РФ кинула в наступ значну кількість піхоти - DeepState

22:21

Брітні Спірс поставила небезпечний експеримент із власним тілом - що сталося

22:06

Росія застосує ядерну зброю тільки в одному випадку - Маломуж

21:38

В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки

21:33

Визначено найкращі мистецькі заклади освіти України у 2023-2024 навчальному році актуально

Ядерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – МаломужЯдерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – Маломуж
21:30

Алла Пугачова відірвалася з Галкіним і російським мільярдером на концерті

21:30

Зірка шоу Танці з зірками розкрила стать майбутньої дитиниВідео

21:17

Мали стояти на кордоні: на Харківщині вже рік валяються гори із "зубів дракона"

21:11

Літній наступ Росії виллється в загрозу для ще одного міста - RUSI

Реклама
21:02

Критичний момент для України у війні: Блінкен розкрив ціль візиту до Києва

20:25

Терміни здивують багатьох: скільки насправді можна зберігати м'ясо в холодильникуВідео

19:51

Росія пробує просуватися, "але": Зеленський дав оцінку "харківському" наступу РФ

19:35

Сильний мороз і грозові дощі: Україну найближчими днями накриє негода

19:22

Наступ на Сумщину: скільки окупантів на кордоні і що вони задумали - Defence Express

19:03

Чому Путін ще більше наблизив Патрушева до свого тілаПогляд

18:45

Макрон і Зеленський обговорили наступ Росії і допомогу ЗСУ: подробиці розмови

18:38

Нова хитрість ЗСУ: стало відомо, як вдалось збити російські Су-25 та Ка-52

18:37

Намагаються заходити з іншого боку: у ЗСУ розповіли про бої у Часовому Яру

18:28

"Триває зачистка": в ЗСУ відреагували на "захід" окупантів до Вовчанська

18:08

6 користувачів Мережі розповіли, як смачно приготувати вчорашні макарони

Реклама
17:45

Черги до ТЦК скоротяться: в Україні запрацює довгоочікувана новація

17:36

Слимаків в саду більше не буде: які 4 рослини найкраще відлякують шкідників

17:26

Експерт розповів, коли українцям чекати на паливний колапс

17:20

"Повинен враховувати": наставник "Реала" розповів, чи зіграє Лунін у фіналі ЛЧ

17:05

Є руйнування, багато постраждалих: РФ вдарила бомбою по багатоповерхівці в ХарковіВідео

17:03

Дружина "спалила" брутала Джейсона Стейтема за незвичайним хобі

17:00

По всьому фронту жорсткі бої: у Генштабі розкрили, що відбувається на передовій

16:55

Ситуація в Вовчанську критична: в МВА розповіли про вуличні бої, місто зруйноване

16:36

Чому ноутбуки так швидко розряджаються і як впоратися з цією напастю

16:14

Кремль змінює стратегію війни в Україні: Пономарьов пояснив відставку Шойгу

16:03

Як врятувати замерзлу картоплю: що зробити, щоб не згубити врожай

15:59

Осадча розповіла, що робить, щоб не гладшати і скільки набрала кг

15:58

"Була дійсно товста": ображена Каменських відповіла на хейт за зайві кілограмиВідео

15:56

Україна може збивати ракети з "ядеркою": генерал здивував висновками

15:46

Кінець війни в Україні: Шольц зробив важливу заяву про саміт миру в Швейцарії

15:43

Загроза наступу РФ у Сумській області: в РНБО розкрили ймовірний сценарій

15:39

Нестерпно, будемо сумувати: Заворотнюк поскаржилася на життя

15:17

В Естонії "завернули" заяву про відправлення військ в Україну: що сталося

15:11

Росія може вдарити по Україні ядерною зброєю: генерал-розвідник назвав умову

15:01

Як прибрати свербіж від укусу комара: засоби, які завжди під рукою

Реклама
14:59

Польща не передасть Україні Patriot: Дуда видав важливу заяву

14:35

Загроза наступу на Сумщині: в ЗСУ попередили про підготовку російського наступу

14:30

Долар різко злетів: який курс валют обіцяють українцям

14:30

В Україні різко потепліє: синоптик назвала регіони, де "вдарить" тепло

14:18

Не могла зв'язати двох слів: зрадниця Асті жорстко осоромилася на сценіВідео

14:12

Чому будь-які переговорні формати з Росією неможливіПогляд

14:07

Як правильно віддавати борги: 3 залізні правила фінансового успіху

13:29

У британській розвідці назвали причину і мету наступу РФ на Харківщині

13:25

Ви все життя готували неправильно: неймовірний рецепт зеленого борщуВідео

12:58

Чим очистити засмальцьовану шкіряну куртку: прості трюки допоможуть одягу яскраво блищати

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти