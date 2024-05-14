Літній наступ Росії виллється в загрозу для ще одного міста - RUSI

Перспективи в України безрадісні, вважає британський аналітик. Насамперед у ЗСУ є проблеми з нарощуванням чисельності військ.

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ЗС РФ наступають у Харківській і Донецькій областях / Колаж Главреда. Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Харківська прокуратура

Літній наступ Росії розгортатиметься за одним сценарієм - спершу натиск у напрямку на Харків, потім спроба поставити під загрозу Запоріжжя. Головна мета Путіна - не домогтися великого прориву, а переконати Київ у тому, що ЗС РФ здатні захоплювати Україну "кілометр за кілометром", вважає військовий експерт британського Королівського інституту оборонних досліджень(RUSI) Джек Вотлінг.

У Росії зараз перевага в живій силі та боєприпасах, а в України - помітний дефіцит у людях, техніці та снарядах, зазначив експерт.

Коли резерви України, щоб відбити всі "точкові" атаки росіян, закінчаться, Росія піде в головний наступ - спробує перерізати шляхи між Краматорськом і Костянтинівкою.

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"Мета Росії - не домогтися великого прориву, а скоріше переконати Україну, що вона здатна невблаганно просуватися кілометр за кілометром уздовж усього фронту", - пише Вотлінг.

Крім того, дефіцит засобів ППО в України, який поглиблюється, дає змогу Росії ширше використовувати на фронті авіацію і активніше вести розвідку.

Британський експерт пише, що чим швидше західні союзники зможуть заповнити дефіцит засобів ППО, тим повільніше ЗСУ відступатимуть. Але в середньостроковій перспективі Україна має проблему, яку західні союзники вирішити не можуть: нарощування чисельності ЗСУ.

"Перспективи в Україні безрадісні. Однак якщо союзники України зараз візьмуться поповнити українські запаси боєприпасів, допоможуть налагодити потужний ланцюжок навчання і зроблять індустріальні капіталовкладення для підтримки цих зусиль, то наслідки літнього наступу Росії вдасться пом'якшити, а Україна отримає перепочинок, який потрібен їй, щоб повернути ініціативу", - робить висновок Уотлінг.

Наступ Росії 2024 - бої в Харківській області

10 травня РФ прорвала оборону ЗСУ в Харківській області. Аналітиками та військовими спостерігається просування окупантів углиб "сірої зони". Зокрема повідомлялося вже про бої зі ЗС РФ на підході до Вовчанська (місто за 4 км від кордону з Росією).

Також в Україні не виключають інтенсифікацію боїв у Сумській області. У зв'язку з цим місцева влада оголосила евакуацію цивільних із прикордонних сіл.

Експерти погоджуються, що РФ у такий спосіб хоче відволікти ресурси ЗСУ від основних ділянок фронту (адже противник уже понад місяць наступає на Донецькому напрямку).

Наступ Росії 2024 року Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогу без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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