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Мали стояти на кордоні: на Харківщині вже рік валяються гори із "зубів дракона"

Ангеліна Підвисоцька
14 травня 2024, 21:17оновлено 14 травня, 22:39
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У Мережі з'явилися фото, яке підтверджує, що ці "зуби дракона" лежать біля дороги ще з березня 2023 року.
зуби дракона в Харківській області
У Харківській області знайшли гори із "зубами дракона" / Колаж: Главред, фото: DeepState

У Харківській області виявили покинуті бетонні загородження "зуби дракона". Під Липцями лежать цілі купи, які мали бути використані для укріплення кордону. Про це повідомляє DeepState.

Посилаючись на військових, аналітики повідомляють про те, що ці "зуби дракона" лежать на тому ж місці ще з літа 2023 року. Майже за рік їх ніхто навіть не спробував розставити.

"На даних фотографіях - околиці Липців і подарунок від українських платників податків для ворога. За словами бійців, ці загородження лежать без діла з літа 2023 року. Не робитимемо висновків, нехай їх зробить комісія, яка розглядатиме сумлінність підрядників, що зводили оборонні споруди, та відповідальних осіб, що мали здійснювати контроль", - пише DeepState.

відео дня

У Мережі також опублікували скріншот, на якому видно, що ці "зуби дракона" лежать під дорогою з березня 2023 року.

зуби дракона зуби
дракона / фото: Telegram

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн-карта бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту і перебігом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг військових дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли взимку 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів і підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022 року, за кілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська, намагаючись просунутися на Харківщині, посилили обстріл міста Вовчанськ, яке розташоване біля кордону з Російською Федерацією. Вони перетворюють Вовчанськ на Бахмут, руйнуючи все на своєму шляху. Про це заявив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Російські війська, ймовірно, найближчими днями збільшать інтенсивність бойових дій на кордоні Сумської та Чернігівської областей, вважає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко зазначив, що ворог підготував близько 50 тисяч військових для масштабного наступу на Харківщині.

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