Росія розширює "кулак" наступу далі Харківщини: ще дві області під загрозою

Російські війська, імовірно, найближчими днями інтенсифікують бойові дії на межі Сумської та Чернігівської областей, вважає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.
У своїх соцмережах Коваленко не виключив активність окупантів у прикордонних областях України паралельно веденню наступу на Харківщину.
"Ворог залишив частину ресурсу для активності навпроти Сумщини і Чернігівщини. Як і повідомляв раніше, активність ворога в прикордонні не виключена", - написав Коваленко.
Керівник ЦПД РНБО додав, що на Харківщині ворог також продовжує обмежені дії в прикордонні.
"Вовчанськ, як прикордонне місто, має для ворога подвійне значення. І інформаційна складова тут одна з ключових. Сили оборони ведуть складні бої за це місто", - пояснив Коваленко.
Новини з фронту - ситуація у Вовчанську і не тільки
11 травня російські війська почали прорив кордону на півночі Харківської області, повільно просуваючись усередину "сірої зони" і захоплюючи дрібні села. Тепер під загрозою окупації перебуває Вовчанськ. Багато експертів згодні, що це тільки початок стратегічного наступу ворога, а справжні бої під Харковом - лише розвідка боєм.
Водночас увечері, 13 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про посилення сил оборони в районі Вовчанська та інших прикордонних районах Харківської області.
"Ми знищуємо піхоту окупантів і техніку. Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію", - сказав президент.
Експерти погоджуються, що РФ у такий спосіб хоче відволікти ресурси ЗСУ від основних ділянок фронту (адже противник уже понад місяць наступає на Донецькому напрямку).
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
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