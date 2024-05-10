На Харківщині була спроба прориву оборони ЗСУ: масово евакуюють людей

На Харківщині для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

https://glavred.net/ukraine/na-harkivshchini-bula-sproba-prorivu-liniji-oboroni-zsu-masovo-evakuyuyut-lyudey-10564061.html Посилання скопійоване

На Харківщині примусово евакуюють людей / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

У Міністерстві оборони України повідомили, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

"З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки", - зазначили в Міноборони в Telegram.

Відомо, що станом на зараз ці атаки відбито, але тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога.

відео дня

"Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідні стійкість та хоробрість для захисту наших позицій", - подякували у відомстві.

Евакуація із Вовчанська

Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що із міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення, передає Громадське радіо.

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", - розповів очільник адміністрації.

Місто опинилось під шквальним та масованим вогнем російських окупантів.

"Місцеві кажуть, що такого обсрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія та із РСЗВ обстрілюють", - додав Гамбарашвілі.

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що минулої ночі ворожі ДРГ намагалися прорватися на Харківщині. Російські окупанти минулої ночі спробували "промацати" прикордонну лінію в Харківській області. Обстановка у напрямку Вовчанська зараз дуже напружена. За менш ніж десять кілометрів від Вовчанська розташований кордон із Росією.

Олег Синєгубов розповів, що відбувається на кордоні та чи є загроза Харкову. Уночі 10 травня окупанти агресора Росії обстрілювали Вовчанськ коригованими авіабомбами та артилерією. Він також наголосив, що у російського угруповання немає стільки ресурсів, щоб загрожувати Харкову.

РФ формує війська для наступу на Харків. Російські наступальні операції на Харків і Суми відволікатимуть і перекидатимуть Сили оборони з інших, важливіших ділянок фронту. Російське угруповання військ, найімовірніше, не зможе провести успішну наступальну операцію для захоплення Харкова.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред