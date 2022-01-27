Родинам загиблих у Дніпрі військових сплатять компенсації та оплатять похорон

Постраждалим зробили операції, деякі з яких тривали більше чотирьох годин.
Нацгвардія візьме на себе похорон загиблих у Дніпрі нацгвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим і виплатить по 1,8 млн грн сім'ям жертв, заявив командувач НГУ Микола Балан, повідомляє Укрінформ у четвер, 27 січня.
"Вже сьогодні всім, хто знаходяться в лікарні, окрім допомоги від місцевих органів влади надійде матеріальна допомога - гроші вже є на рахунку військової частини. П'ятеро військових загинули при виконанні службових обов'язків, тому Нацгвардія повністю бере на себе поховання, а сім'ям буде виплачена компенсація, яка становить близько 1 млн 800 тис.грн.", - сказав Балан.
У свою чергу голова облради Микола Лукашук додав, що лікарні, де знаходяться поранені бійці, повністю забезпечені медикаментами. Постраждалим зробили операції, деякі з яких тривали більше чотирьох годин. На завтра заплановані наступні операції для двох хлопців, які мають важкі поранення.
Всім нацгвардійцям, які були на чергуванні під час нападу, надається психологічна допомога.
Розстріл у Дніпрі
Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.
Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.
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