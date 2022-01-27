Родинам загиблих у Дніпрі військових сплатять компенсації та оплатять похорон

Родичам загиблих виплатять компенсації-Нацгвардія

Нацгвардія візьме на себе похорон загиблих у Дніпрі нацгвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим і виплатить по 1,8 млн грн сім'ям жертв, заявив командувач НГУ Микола Балан, повідомляє Укрінформ у четвер, 27 січня.

"Вже сьогодні всім, хто знаходяться в лікарні, окрім допомоги від місцевих органів влади надійде матеріальна допомога - гроші вже є на рахунку військової частини. П'ятеро військових загинули при виконанні службових обов'язків, тому Нацгвардія повністю бере на себе поховання, а сім'ям буде виплачена компенсація, яка становить близько 1 млн 800 тис.грн.", - сказав Балан.

У свою чергу голова облради Микола Лукашук додав, що лікарні, де знаходяться поранені бійці, повністю забезпечені медикаментами. Постраждалим зробили операції, деякі з яких тривали більше чотирьох годин. На завтра заплановані наступні операції для двох хлопців, які мають важкі поранення.

Всім нацгвардійцям, які були на чергуванні під час нападу, надається психологічна допомога.

Реклама

Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.

Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Читайте також: