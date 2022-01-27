УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на Південмаші

27 січня 2022, 12:57
Прослухати новину
Зупинити

За словами Рябчука, він відкрив стрілянину по товаришах по службі в кімнаті, де зберігалася зброя.

рябчук
Затриманий Артемій Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

Затриманий боєць НГУ Артемій Рябчук розповів про те, що сталося на території заводу Південмаш, де він розстріляв п'ятьох людей.

У Мережі з'явилося відео з першими зізнаннями затриманого бійця НГУ.

Він заявив, що в місці служби був металевий ящик, який повинен замикатися. З нього він дістав автомат.

За словами Рябчука, він відкрив стрілянину по товаришах по службі в кімнаті, де зберігалася зброя. Серед них був начальник варти і його помічник.

Потім він стріляв у чергову, яка доповідає керівництву про ситуацію на об'єкті.

Реклама

Рябчук також розповів, що на прохідній заводу його не випускала жінка-вахтер, яку він розстріляв на місці.

"Я вистрілив їй в голову", - додав затриманий.

Він також забрав з сейфа споряджені ріжки в кількості, яку зміг забрати в рюкзаку і перерізавши колючий дріт зник.

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

читайте такожКривава бійня в Дніпрі: затриманий нацгвардієць, який розстріляв 5 осіб

Читайте ще:

viber
Нацгвардия расстрел НГУ
Зараз ви переглядаєте новину «"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на Південмаші». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік ТиграЩедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік Тигра Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаГороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумеранга Достаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороноюДостаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороною Удача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологіяУдача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологія Подорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хлібПодорожчання буханця на 10 гривень: українцям назвали нову ціну на хліб
14:36

Метінвест за рік витратив 17 мільярдів на оновлення підприємств у Кривому Розі

14:29

Ціни на опалення злетять до 40 гривень: кому і коли світить подорожчанняВідео

14:28

Курс гривні до долара обвалився до семирічного мінімуму: такого не було з 2015 рокуВідео

14:17

Помер Морган Стівенс - зірка серіалів Район Мелроуз і Крутий Вокер

14:15

Гороскоп на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку: Ракам - гроші, Левам - успіх в любові, Стрільцям - витратиВідео

Реклама
14:00

Стрілянина у Дніпрі: що спонукає військових нападати на товаришів по службіПогляд

13:55

"Орала, принижувала і лупила по голові": на Закарпатті скандал з вчителькою, яка побила учняВідео

13:54

Був свідком загибелі: нові деталі про бійця НГУ, який влаштував бійню в ДніпріВідео

13:47

Українцям озвучили вартість газу в лютому: ціну знизила тільки одна компаніяВідео

13:43

День ангела Олени: привітання, картинки і душевні листівки іменинницям від щирого серця

13:03

"Ось такий має бути настрій!": Горбунов показав смішний кадр зі зйомок вокальних боїв Голосу країни

13:00

Гороскоп на завтра, 28 січня 2022: Левам – неймовірні зміни, Рибам - плітки заздрісниківВідео

12:57

"На людей глибоко плювати": українці шоковані роботою банкоматів ПриватБанку

12:57

"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на ПівденмашіВідео

12:46

Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи

12:31

"За антиукраїнську пропаганду": ЗМІ розповіли, як СБУ готує санкції проти каналу"НАШ"

12:18

Україна залучає Францію до стратегічних проєктів "Великого будівництва"

12:11

Сім'я була віруючою: що відомо про рідних солдата, який влаштував розстріл військових на ПівденмашіВідео

11:57

Кривавий розстріл у Дніпрі: бійця НГУ могли цькувати товариші по службі - що відомоВідео

11:46

Антибіотики в Україні продадуть тільки за електронним рецептом: терміни та умовиВідео

Реклама
11:43

Зірка фільму Один вдома, 41-річний Маколей Калкін одружується на матері своєї дитини Бренді Сонг

11:27

Дзеркальні дати 2022 року: які дні принесуть удачу і здійснення бажаньВідео

11:05

Випустив три кулі впритул, дівчина втратила багато крові: у МВС розповіли про постраждалих у ДніпріВідео

10:54

Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:47

25 гривень за поїздку: киянам світить рекордне подорожчання проїзду в маршруткахВідео

10:39

ОГП зобов’язав Малюську розірвати співпрацю з компаніями колишнього СБУшника Кміта, який монопольно годує в’язнів неякісними продуктами

10:27

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: всі постраждалі у важкому стані, їх оперуютьВідео

10:14

"Прибрати целюліт і відбілити анус": пластичний хірург розповів, які операції роблять політики в РФ

09:50

Дієтолог назвала найкращу спецію для здоров'я печінки й роботи кишківника

09:48

Кривава бійня в Дніпрі: затримано нацгвардіця, який розстріляв 5 осібВідео

09:20

Вчені розповіли про новий коронавірус: що відомо про хворобу NeoCoVВідео

09:03

Головна відмінність між Україною та ІзраїлемПогляд

09:00

Сон з середи на четвер: що означає та чи стане він віщим

08:35

Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаВідео

08:23

В Україні за добу коронавірусом заразилися більше 32-х тисяч осіб - МОЗВідео

08:20

Стрілянина на заводі Південмаш у Дніпрі: поранено 5 нацгвардійців, 5 загинули, зокрема і жінкаВідео

07:57

В Україні злетіли ціни на овочі: з'явився прогноз нового подорожчанняВідео

07:55

Загроза військового вторгнення РФ в Україну і ФРН проти ПП-2: у Берліні попередили Москву про удар

07:47

У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі: загинули п'ятеро людейВідео

07:37

Європейський ЦБ запросив у банків план на випадок відключення РФ від SWIFT - Financial Times

Реклама
07:09

Знищити, але без великих витрат: політолог назвав справжню мету Путіна щодо України

06:49

Що буде з Європою у разі вторгнення РФ в УкраїнуПогляд

06:32

Санкції США вдарять по Путіну і всьому керівництву РФ - Білий дім

06:15

Позиція РФ щодо Стамбула та вимоги "ЛДНР" до Туреччини: Гармаш розкрив деталі перемовин щодо ДонбасуВідео

05:47

День ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниці

05:40

Смачні і хрусткі чіпси з лаваша за 2 хвилини: простий рецептВідео

05:21

Заміокулькас, каланхое, фікус будуть кайфувати: як використовувати кірки апельсина для квітівВідео

04:57

Оголена королева: Ріанна в прозорій білизні блиснула пишними грудьми

04:30

5 незвичайних, але корисних способів застосування картоплі в побуті

04:27

Як виростити хурму з кісточки в домашніх умовах і отримати урожайВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти