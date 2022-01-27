"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на Південмаші

Затриманий Артемій Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

Затриманий боєць НГУ Артемій Рябчук розповів про те, що сталося на території заводу Південмаш, де він розстріляв п'ятьох людей.

У Мережі з'явилося відео з першими зізнаннями затриманого бійця НГУ.

Він заявив, що в місці служби був металевий ящик, який повинен замикатися. З нього він дістав автомат.

За словами Рябчука, він відкрив стрілянину по товаришах по службі в кімнаті, де зберігалася зброя. Серед них був начальник варти і його помічник.

Потім він стріляв у чергову, яка доповідає керівництву про ситуацію на об'єкті.

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Рябчук також розповів, що на прохідній заводу його не випускала жінка-вахтер, яку він розстріляв на місці.

"Я вистрілив їй в голову", - додав затриманий.

Він також забрав з сейфа споряджені ріжки в кількості, яку зміг забрати в рюкзаку і перерізавши колючий дріт зник.

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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