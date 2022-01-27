У МВС розповіли нові подробиці розстрілу військових у Дніпрі

Нові подробиці стрільби

Один із поранених стрільцем у Дніпрі нацгвардійців зміг підняти тривогу - військовослужбовці встигли забарикадувати кімнату відпочинку, не впустивши туди стрілка, заявив перший заступник голови МВС України Євген Єнін, повідомляти Укрінформ у четвер, 27 січня.

"Не можу обійти (увагою - ред.) героїзм бійців Національної гвардії, які активно чинили опір правопорушнику і, ризикуючи власним життям, забарикадували приміщення, не даючи, таким чином, поставити під загрозу життя інших військовослужбовців зміни, які перебували в кімнаті відпочинку. А також героїчні дії іншого військовослужбовця, який був тричі поранений. Проте він зміг втекти і оперативно повідомити всі чергові служби про сигнал тривоги і почати відповідне реагування", - сказав Єнін.

Як пояснив командувач Нацгвардією Микола Балан, в кімнаті, куди не зміг потрапити Рябчук, перебувало вісім беззбройних військовослужбовців. Загалом же варта, в якій сталася трагедія, налічувала 23 військових. З них п'ятеро несли службу на постах, інші перебували в спальних приміщеннях.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження залучать оприлюднені в ЗМІ відеозаписи про стрілянину і свідчення підозрюваного нацгвардійця Артема Рябчука.

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"Всі матеріали, які були оприлюднені, вони будуть долучені до кримінального провадження, а наскільки санкціоновано це було зроблено (як саме ці відео потрапили в ЗМІ-ред.), це буде вже з юридичної точки зору розглядатися теж слідством", - додали МВС.

Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.

Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

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