Кривава стрілянина в Дніпрі: командувач Нацгвардії подав у відставку

Глава Нацгвардії подав у відставку

У четвер, 27 січня, командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину в Дніпрі. Про це він заявив на брифінгу в Дніпрі в четвер, 27 січня.

"З урахуванням того, що за будь - які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ і клопотання перед президентом України про відставку і звільнення з посади командувача Нацгвардії", - сказав Балан.

Балан додав, що відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, задіяні в охороні Південмашу, щоб вони не могли впливати на розслідування.

Микола Балан заявив, що з президентом не спілкувався на цю тему. Він вважає, що те, що він подав у відставку – це "морально правильно", відповідальності з себе не знімає. Залишається на службі Україні, але не на військовій.

На період розслідування відсторонені командир і два його заступники.

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Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.

Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

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