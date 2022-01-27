Кривава стрілянина в Дніпрі: командувач Нацгвардії подав у відставку

Микола Балан додав, що відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці.
У четвер, 27 січня, командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину в Дніпрі. Про це він заявив на брифінгу в Дніпрі в четвер, 27 січня.
"З урахуванням того, що за будь - які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ і клопотання перед президентом України про відставку і звільнення з посади командувача Нацгвардії", - сказав Балан.
Балан додав, що відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили нацгвардійці, задіяні в охороні Південмашу, щоб вони не могли впливати на розслідування.
Микола Балан заявив, що з президентом не спілкувався на цю тему. Він вважає, що те, що він подав у відставку – це "морально правильно", відповідальності з себе не знімає. Залишається на службі Україні, але не на військовій.
На період розслідування відсторонені командир і два його заступники.
Розстріл у Дніпрі
Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.
Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.
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