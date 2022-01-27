Побиття до смерті та самогубства: що передувало масовому розстрілу в Дніпрі

У Дніпрі солдат розстріляв товаришів по службі / колаж Главред

У підрозділі військової частини, де проходив строкову службу Артемій Рябчук, підозрюваний у масовому вбивстві своїх товаришів по службі в Дніпрі, були зафіксовані випадки дідівщини.

Як розповіла депутат Верховної Ради та член Комітету з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик в ефірі "4 каналу", трагічний інцидент стався не так давно і зараз його розслідує поліція.

"Мені стало відомо про нанесення важких тілесних ушкоджень військовому. З переломами ребер, відбиванням внутрішніх органів. В результаті яких, на жаль, цей військовий помер", - вказала політик, додавши, що це свідчить про наявність згубної дідівщини в лавах української армії.

Яцик також зазначила, що в якості однієї з версій зі стрільби Артемія Рябчука слідство розглядає його цькування серед товаришів по службі.

Хлопці не прослужили й року

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це вже не перший випадок, коли саме в цій військовій частині №3021 відбуваються подібні інциденти.

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Так, у 2018 році, менш ніж через рік після складання присяги, загинув 19-річний Мансур Вержаковський. Первісна версія слідства про самогубство не підтвердилася. Слідство триває.

читайте також"Був ввічливим і чистюлею, але не тягне на жертву": все про солдата-строковика, який розстріляв товаришів по службіУ 2019 році загинув 20-річний Андрій Кіба з цієї ж військової частини. Він загинув через 2,5 місяці після складання присяги. Досудове розслідування кримінальної справи також триває.

Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення.

Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.