СБУ та омбудсмен зробили заяву про падіння Іл-76: розслідування триває

У Службі безпеки України за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Про це повідомила СБУ в коментарі РБК-Україна.
У відомстві додали, що розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Також СБУ проводить комплекс заходів щодо детального з'ясування всіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває.
Крім іншого, новий коментар про подію дав уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що стверджувати про перебування військовополонених у літаку не може.
"Ми не побачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей - громадян України чи ні. З того аналізу фото і відео, які ми побачили, знову-таки, я не експерт, але якби в росіян були фото або відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх уже використали. На мій погляд, абсолютно правильна позиція нашої держави про вимогу міжнародного розслідування", - сказав Лубінець.
Також він додав, що відправлятиме звернення до ООН і Червоного Хреста.
Падіння Іл-76: що відомо
Як повідомляв Главред, у середу, 24 січня, російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, люди, які були на борту, загинули. Першим про падіння літака повідомив російський Телеграм-канал 112 з посиланням на джерела.
Як відомо, однозначної версії про те, хто був у літаку, наразі немає. Однак Росія може опублікувати той висновок, який буде вигідний для її політики. Наприклад, як було з Оленівкою. Про це заявив військовий аналітик і ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
Зеленський також дав коментар з приводу падіння літака. Він заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти у справі, тому він провів нараду з головнокомандувачем і Генштабом щодо застосування Повітряних сил.
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