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Ворог масово запускає "Шахеди": у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів

Юлія Закрепа
25 січня 2024, 11:16
Росіяни вдалися до збільшення безпілотних літальних апаратів, намагаються тактичною авіацією компенсувати ці прогалини.
Ворог масово запускає 'Шахеди': у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів
Росія змінює тактику під час обстрілів України / колаж: Главред, фото: defence-ua.com, скріншот: відео

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ворог намагається розвідати готовність ЗСУ та готує майбутні потужні атаки.

"Ворог атакував південь України дронами - безпілотні літальні апарати типу Shahed-131, Shahed-136. Були спрямовані, як з акваторії Чорного моря заходили на удар, так і застосовували складне маневрування випущене вони були із тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря. Знов-таки ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали й фактично повторював свій "успішний успіх" в такій атаці, використовував він низький прохід дронів над водою максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових", - повідомила речниця в ефірі телеканалу "Еспресо".

Гуменюк наголосила, що просування "шахедів" зараз відбувається меншими групами.

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"Останні хвилі ударів складаються з такої кількості 2-8, цієї ночі нарахували до 14-ти, але саме таке спрямування "шахедів" досить розгалужене, або навпаки - рясно зосереджене, як це було по Одещині, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції", - пояснила Гуменюк.

Військова нагадала про збиття А-50, який проводив розвідку, що суттєво змістило акценти в розвідувальній діяльності ворога.

"Вони вдалися до збільшення безпілотних літальних апаратів, намагаються тактичною авіацією компенсувати ці прогалини в розвіддіяльності, а отже і не мають чіткого уявлення, де мають бути їхні майбутні ціни. Тому, очевидно, намагаються використовувати невеликими партіями для розуміння", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, що ввечері 24 січня в Одесі "Шахед" влетів у багатоповерхівку. Російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили Україні. За їх даними, "Шахеди" летіли з Чорного моря.

У ЗСУ повідомили, що РФ застосовує нетипову тактику на півдні. Окупанти вирішили скористатись тим, що погода покращилась і знову повернулись до атак дронами щоночі. Ситуація залишається дуже складною.

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війна в Україні ЗСУ Наталія Гуменюк атака дронів
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