Ворог масово запускає 'Шахеди': у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ворог намагається розвідати готовність ЗСУ та готує майбутні потужні атаки.
"Ворог атакував південь України дронами - безпілотні літальні апарати типу Shahed-131, Shahed-136. Були спрямовані, як з акваторії Чорного моря заходили на удар, так і застосовували складне маневрування випущене вони були із тимчасово окупованого Криму і зі східного узбережжя Азовського моря. Знов-таки ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали й фактично повторював свій "успішний успіх" в такій атаці, використовував він низький прохід дронів над водою максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових", - повідомила речниця в ефірі телеканалу "Еспресо".
Гуменюк наголосила, що просування "шахедів" зараз відбувається меншими групами.
"Останні хвилі ударів складаються з такої кількості 2-8, цієї ночі нарахували до 14-ти, але саме таке спрямування "шахедів" досить розгалужене, або навпаки - рясно зосереджене, як це було по Одещині, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції", - пояснила Гуменюк.
Військова нагадала про збиття А-50, який проводив розвідку, що суттєво змістило акценти в розвідувальній діяльності ворога.
"Вони вдалися до збільшення безпілотних літальних апаратів, намагаються тактичною авіацією компенсувати ці прогалини в розвіддіяльності, а отже і не мають чіткого уявлення, де мають бути їхні майбутні ціни. Тому, очевидно, намагаються використовувати невеликими партіями для розуміння", - підсумувала Гуменюк.
Нагадаємо, що ввечері 24 січня в Одесі "Шахед" влетів у багатоповерхівку. Російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили Україні. За їх даними, "Шахеди" летіли з Чорного моря.
У ЗСУ повідомили, що РФ застосовує нетипову тактику на півдні. Окупанти вирішили скористатись тим, що погода покращилась і знову повернулись до атак дронами щоночі. Ситуація залишається дуже складною.
Більше військових новин:
- На Донеччині оголосили термінову евакуацію: в ОВА попередили про небезпеку
- "До річниці війни": ЄС готує потужні санкції проти РФ та велику допомогу Україні
- "Перебити єдину дорогу": РФ готується скинути близько 500 авіабомб на Авдіївку