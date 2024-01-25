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СБУ потужно вдарила по нафтопереробному заводі у російському Туапсе - ЗМІ

Юлія Закрепа
25 січня 2024, 11:44оновлено 25 січня, 14:08
СБУ пошкодила установку первинної обробки нафтопродуктів заводу.
СБУ потужно вдарила по нафтопереробному заводі у російському Туапсе - ЗМІ
СБУ атакувала завод у Росії / колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Там сталася потужна пожежа.

З даними джерел, безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів в ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа, передає РБК-Україна.

Як зазначають співрозмовники, була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.

відео дня

"СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", - повідомляє джерело.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що російський завод "Новатек" зупинив роботу через атаку українських БПЛА. За даними агентства, Усть-Лузький завод з переробки газового конденсату зупинив усі технологічні операції. Постраждалих не було.

ГУР провела спецоперацію та ударила по нафтобазі та пороховому заводу у РФ. У ніч на 19 січня РФ атакували безпілотники в декількох областях. Під удар потрапив Тамбовський пороховий завод. Атака була організована українськими військовими.

У РФ атакували завод з виробництва ракет "Кинджал" і виробника боєприпасів. Науково-виробнича корпорація "КБ Машинобудування" є одним з провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів в області військової техніки.

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війна в Україні СБУ ЗСУ бавовна в Росії
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