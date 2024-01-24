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РФ може підкинути тіла на місце падіння Іл-76: Ступак озвучив версію ситуації

Єлизавета Бельмас
24 січня 2024, 22:52
Довіряти російським джерелам, як і раніше, безсенсовно.
РФ може підкинути тіла на місце падіння Іл-76
РФ може підкинути тіла на місце падіння Іл-76 / колаж: Главред, фото: телеграм

Сьогодні, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав Іл-76. Точної та однозначної версії про те, хто був у літаку, наразі немає. Однак Росія може опублікувати той висновок, який буде вигідний для її політики. Наприклад, як було з Оленівкою. Про це заявив військовий аналітик і екс-співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі "Київ24".

За його словами, в Росії можуть підкинути тіла на місце катастрофи транспортного Іл-76, а незалежного розслідування чекати не доводиться, адже з досвіду відомо, що на місце падіння в цій країні не пустять ні ООН, ні Червоний Хрест.

Ступак стверджує, що подібну ситуацію Україна вже переживала, коли в РФ заявили, що військовополонені в Оленівці загинули від удару HIMARS.

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"Згадайте Оленівку. Наших хлопців спалили, ніякого HIMARS не було. Допустили когось? Ні. Чи приїде туди ООН? Ні. Чи поїде туди Червоний Хрест? Ні. Вони опублікують висновок, який їм буде потрібен", - заявив він.

До того ж, він нагадав, що за піддавання сумніву офіційні версії держави, в Росії можуть і притягнути до кримінальної відповідальності "за дискредитацію армії".

"Там авторитарний режим: що показали, тому й будьте раді", - додав він.

Падіння Іл-76

Як повідомляв Главред, у середу, 24 січня, російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, люди, які були на борту, загинули. Першим про падіння літака повідомив російський Телеграм-канал 112 з посиланням на джерела.

Також відомо, що цього дня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Про це офіційно заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода.

У Збройних силах прокоментували падіння російсько-військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Генштаб прямо ні підтверджує, ні спростовує інформацію про нібито причетність до збиття ворожої авіації.

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війна в Україні Ил-76 війна Росії та України
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