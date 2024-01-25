"Іл чекає, це неминуче": Кислиця відповів Лаврову на його цинічні заяви в ООН

"Зламана платівка" Лаврова про "інсценовану Бучу" "безперервно гримить на московському грамофоні", сказав постпред України в ООН Сергій Кислиця.

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Сергій Кислиця різко відповів Лаврову на його заяву про падіння Іл-76 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Очільник МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров зробив обурливу заяву про падіння Іл-76 та Україну, порівнявши інцидент із військовими злочинами окупантів у Бучі. Йому різко відповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Цинічна заява Лаврова

Головний російський дипломат Сергій Лавров, який зараз перебуває в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що Україна збила російський літак Іл-76 у Білгородській області. При цьому, за версією Лаврова, Київ нібито знав про те, що на борту нібито перебувають полонені українці, однак заперечує це.

"Не хотілося б, щоб повторилася історія квітня 2022 року, коли після інсценування в Бучі були показані тіла людей, чиї прізвища ми досі не можемо отримати. <...> Українська сторона стала замітати під килим усі наслідки після того, як стало відомо, що там були українські військовополонені, вони не могли не знати про це", - заявив міністр закордонних справ РФ.

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Зазначимо, Україна не підтверджувала, що військовополонені були на облавку літака Іл-76.

Що стосується військових злочинів армії РФ в Україні, то їхнім розслідуванням займаються і українські, і міжнародні слідчі.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який відвідав Бучу в середині квітня 2022 року, заявив, що вся територія України - це місце злочину.

Реакція України на брехливі заяви Лаврова

Постпред України в ООН Сергій Кислиця, коментуючи брехливі висловлювання Лаврова в ООН щодо падіння Іл-76 та вбивств у Бучі, заявив, що літак Іл "чекає" на російського міністра, і "це неминуче".

"Фон Лавров, чий літак "Іл-Ільюшин" ось-ось вилетить з аеропорту Кеннеді, завершує свою відпустку у вільному світі скоріше з пхиканням, ніж із тріском. Його зіпсована платівка про "постановочну Бучу" продовжує лунати в московському грамофоні, а його скиглення про злих англосаксів викликає артрит", - написав Кислиця в соцмережі Х.

"Рада Безпеки, якою б недосконалою вона не була, проте розглядатиме питання, доведені до її відома, у міру необхідності. Іл чекає на вас. Це неминуче", - додав постпред України в ООН.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76. ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими, і він поки що не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагався скористатися ситуацією в пропагандистських цілях. Зокрема, Москва пробувала скликати засідання Радбезу ООН, щоб поширювати брехню про Україну. Франція ж її зупинила.

У ISW пояснили, як РФ використовує катастрофу на свою користь. Зокрема, звинувачення Росії на адресу Києва частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні, посилити недовіру до українського уряду та припинити західну військову допомогу ЗСУ.

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