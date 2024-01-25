УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Іл чекає, це неминуче": Кислиця відповів Лаврову на його цинічні заяви в ООН

Анна Ярославська
25 січня 2024, 11:15
"Зламана платівка" Лаврова про "інсценовану Бучу" "безперервно гримить на московському грамофоні", сказав постпред України в ООН Сергій Кислиця.
Сергій Кислиця, Сергій Лавров
Сергій Кислиця різко відповів Лаврову на його заяву про падіння Іл-76 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Очільник МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров зробив обурливу заяву про падіння Іл-76 та Україну, порівнявши інцидент із військовими злочинами окупантів у Бучі. Йому різко відповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Цинічна заява Лаврова

Головний російський дипломат Сергій Лавров, який зараз перебуває в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що Україна збила російський літак Іл-76 у Білгородській області. При цьому, за версією Лаврова, Київ нібито знав про те, що на борту нібито перебувають полонені українці, однак заперечує це.

"Не хотілося б, щоб повторилася історія квітня 2022 року, коли після інсценування в Бучі були показані тіла людей, чиї прізвища ми досі не можемо отримати. <...> Українська сторона стала замітати під килим усі наслідки після того, як стало відомо, що там були українські військовополонені, вони не могли не знати про це", - заявив міністр закордонних справ РФ.

відео дня

Зазначимо, Україна не підтверджувала, що військовополонені були на облавку літака Іл-76.

Що стосується військових злочинів армії РФ в Україні, то їхнім розслідуванням займаються і українські, і міжнародні слідчі.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який відвідав Бучу в середині квітня 2022 року, заявив, що вся територія України - це місце злочину.

Реакція України на брехливі заяви Лаврова

Постпред України в ООН Сергій Кислиця, коментуючи брехливі висловлювання Лаврова в ООН щодо падіння Іл-76 та вбивств у Бучі, заявив, що літак Іл "чекає" на російського міністра, і "це неминуче".

"Фон Лавров, чий літак "Іл-Ільюшин" ось-ось вилетить з аеропорту Кеннеді, завершує свою відпустку у вільному світі скоріше з пхиканням, ніж із тріском. Його зіпсована платівка про "постановочну Бучу" продовжує лунати в московському грамофоні, а його скиглення про злих англосаксів викликає артрит", - написав Кислиця в соцмережі Х.

"Рада Безпеки, якою б недосконалою вона не була, проте розглядатиме питання, доведені до її відома, у міру необхідності. Іл чекає на вас. Це неминуче", - додав постпред України в ООН.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76. ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими, і він поки що не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагався скористатися ситуацією в пропагандистських цілях. Зокрема, Москва пробувала скликати засідання Радбезу ООН, щоб поширювати брехню про Україну. Франція ж її зупинила.

У ISW пояснили, як РФ використовує катастрофу на свою користь. Зокрема, звинувачення Росії на адресу Києва частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні, посилити недовіру до українського уряду та припинити західну військову допомогу ЗСУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Ил-76 Буча Сергій Лавров новини України Сергій Кислиця війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Іл чекає, це неминуче": Кислиця відповів Лаврову на його цинічні заяви в ООН

"Іл чекає, це неминуче": Кислиця відповів Лаврову на його цинічні заяви в ООН

11:15 Україна
На зміну відлизі знову прийдуть морози: синоптик назвав дату

На зміну відлизі знову прийдуть морози: синоптик назвав дату

10:21 Синоптик
ЗСУ стримують наступ окупантів на півдні та сході: Генштаб розповів про важкі бої

ЗСУ стримують наступ окупантів на півдні та сході: Генштаб розповів про важкі бої

08:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:30

Китайський гороскоп на завтра 26 січня: Кабанам - економити, на Півнів будуть тиснути

12:24

"Здійсни мрію": ведучі "Сніданок з 1+1" провели кулінарний майстер-клас для вихованців ліцею-інтернатуВідео

12:17

Гороскоп Таро на лютий 2023: Овнам - злі язики, Тельцям - конфлікт, Близнюкам - розчаруванняВідео

11:51

Як прати пуховик, щоб пух не зім'явся: спосіб, який спрацює ефективно

11:44

СБУ потужно вдарила по нафтопереробному заводі у російському Туапсе - джерела

Росія здатна поглинути дві країни колишнього СРСР та атакувати Балтію з Білорусі – ЖдановРосія здатна поглинути дві країни колишнього СРСР та атакувати Балтію з Білорусі – Жданов
11:41

Як виправити замок на блискавці: чоловік показав трюк із зубочисткою

11:21

"На фото - я": чоловік-"волонтер" блогерки Пренткович відповів на хейт через відпочинок на Мальдівах

11:16

Ворог масово запускає "Шахеди": у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів

11:15

"Іл чекає, це неминуче": Кислиця відповів Лаврову на його цинічні заяви в ООН

Реклама
11:01

Церковне свято 26 січня: чому цього дня не можна прибирати

10:43

"Щоб у росіян не було резервів": експерт розкрив нові поставки зброї від Заходу

10:40

Як позбутися хропіння: доктор Габорець назвав 5 обов'язкових кроківВідео

10:24

Трясеться: на відео потрапив момент, як підкаблучник Джиган боїться свою російську дружину

10:21

На зміну відлизі знову прийдуть морози: синоптик назвав дату

09:36

Орбаша, напиши собі на лобі "я під турком"Погляд

09:31

"Грузія та Молдова автоматично впадуть": Жданов назвав наслідки програшу України

09:28

Від "кварталівця" до сивини на скронях: як змінився Зеленський за 5 років президентстваВідео

08:59

Частина переселенців залишиться без виплат: як не втратити гроші

08:50

Україні загрожують втрати: президент Чехії сказав, коли Путін посилить тиск на фронті

08:20

ЗСУ стримують наступ окупантів на півдні та сході: Генштаб розповів про важкі бої

Реклама
08:17

У Туапсе на нафтобазі спалахнула потужна пожежа: у РФ заявили про атаку дронівВідео

07:35

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: в ISW пояснили, як РФ використовує катастрофу на свою користь

06:54

"Дістанемо ворога там, де не чекає": Олещук зробив заяву на тлі падіння Іл-76 у РФ

06:49

Падіння літака - провокація, винен завжди агресорПогляд

05:40

Чи піде Росія на застосування "ядерки" по НАТО: Жданов дав однозначну відповідь

04:45

Як почистити клавіатуру ноутбука: найпростіший і безпечний спосіб

04:00

Жданов пояснив, в чому полягає підступний план Кремля щодо війни в Європі

03:15

Пропагандисти давляться від жовчі: Панін знявся у весільній сукні та з макіяжем

02:42

Розумні дачники запасаються лотками з-під яєць ще з зими: що з ними роблять

02:05

Про це мовчать виробники: кухар показала, як зберігати огірки свіжими тижнямиВідео

01:35

Ризик великої війни в Європі: Жданов оцінив готовність Заходу

00:24

Відомий голлівудський актор розповів про пухлину, яка позбавила його слуху

00:16

"Дізнатись майбутнє": як гадати на картах Таро для початківців

24 січня, середа
23:39

Зірка "Слуги народу" розповіла, як її чоловік зник на 17 днів на фронті

23:14

Британія хоче змусити Шольца передати Україні далекобійні ракети, є нюанс - ЗМІ

23:14

"Факти - це головне": Зеленський прокоментував падіння Іл-76 в Росії

22:58

"Стане демонстрацією сили": НАТО розпочало найбільші за 40 років навчання

22:52

РФ може підкинути тіла на місце падіння Іл-76: Ступак озвучив версію ситуації

22:41

Колишня дружина Узєлкова вперше розповіла про насильство з боку колишнього чоловіка

22:19

Лавров "негайно" скликав Радбез ООН через Іл-76, Франція вчасно "стопнула"

Реклама
21:44

"Дуже сумую за легкістю": співак-воїн Козловський розповів про службу в ЗСУ

21:33

РФ готує масштабний штурм Авдіївки: зібрала близько 40 тис. резервів - Морозов

21:31

Гучний вибух і спалах: в Одесі "Шахед" влетів у багатоповерхівкуВідео

20:58

У США більше нема грошей для допомоги Україні - Пентагон

20:52

"Перебити єдину дорогу": РФ готується скинути близько 500 авіабомб на Авдіївку

20:49

Україна та ЄС працюють над планом повернення мільйонів біженців - Politico

20:30

Мобілізація в Україні: військова каже про вичерпання добровольців, пророкує "примус"

20:20

Це чекістська провокація, сліди ведуть на Луб'янкуПогляд

19:57

"Це єдина надія": Дуда та Шольц закликали Захід збільшити допомогу Україні

19:23

Версія росіян із полоненими на борту Іл-76 руйнується, як кришталевий замокПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти