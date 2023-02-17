Російські агресори втрачають 2 тисячі солдатів за кожен 91 метр окупації - розвідка НАТО

Анонімне джерело в Пентагоні повідомило британському виданню Times, що російські сухопутні сили "сильно порідшали, обірвані й дуже деморалізовані".

Російська армія, окупант / колаж фото ua.depositphotos.com

За даними розвідників з країн НАТО, російські окупанти в боях з ЗСУ втрачають в середньому до 2 тисяч осіб на кожен 91 метр просування. Про це повідомляє британське видання Times.

"Ці цифри з'явилися після того, як міністри оборони країн НАТО пообіцяли озброїти Україну для захисту від російського наступу, особливо від її повітряної загрози, на тлі повідомлень, що Кремль концентрує винищувачі, бомбардувальники і ударні вертольоти на своїх західних кордонах", – додали у виданні.

Більш-менш такі дані розвідки Північноатлантичного альянсу підтверджуються щорічною доповіддю The Military Balance 2023 британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

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На нещодавній зустрічі західних союзників України у форматі "Рамштайн" керівник Пентагону Ллойд Остін сказав, що НАТО "чітко сфокусовано" на наданні ЗСУ зброї та іншого обладнання, яке виявиться вирішальним на полі бою і дасть Києву можливість відтіснити Росію в наступні три місяці.

Крім того, анонімне джерело в Пентагоні повідомило британському виданню, що російські сухопутні сили "сильно порідшали, обірвані і дуже деморалізовані", і нібито це є "найкращою ознакою того, що вони спробують перейти до повітряних боїв".

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне за будь-яку ціну оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Як зазначив військовий експерт, екскомандувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

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