"Привезли вісім КамАЗів": база окупантів злетіла в повітря під Мелітополем, втрати величезні

Втрати окупантів внаслідок вибухів становлять сотні поранених, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Російські військові, вибух / Міноборони РФ , pixabay.com

У селищі Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області була знищена нафтобаза, на території якої окупанти розмістили військову техніку та особовий склад.

Окупанти давно вкрали все, що зберігалося на нафтобазі, обладнавши там свій штаб, в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його інформацією, втрати окупантів внаслідок вибухів становлять сотні поранених. Зокрема, як заявляє мер, в одну з установ, яку вони раніше захопили і організували там госпіталь, привезли вісім КамАЗів з пораненими.

"Тобто це сотні поранених, яких вони насипом привезли", - заявив мер.

Нагадаємо, в кінці січня в результаті удару був підірвано залізничний міст біля села Світлодолинське Мелітопольського району Запорізької області. Удар був нанесений з РСЗВ HIMARS і влучив точно в ціль.

Як повідомляв Главред, в захопленому РФ Мелітополі Запорізької області кадирівці зґвалтували пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Єпіфанова побили.

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