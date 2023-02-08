ЗСУ можуть вийти з Бахмута: військовий розповів подробиці

Українські військові можуть покинути Бахмут, якщо російські окупанти перекриють їм шляхи постачання.

ЗСУ можуть прийняти рішення про вихід з Бахмута / 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Про це заявив військовий експерт, екскомандувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, повідомляє Апостроф.

Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

Якубець вважає, що українські військові будуть виходити з Бахмута, якщо ворог перекриє шляхи постачання.

"Це немаленьке за площею місто, що дозволяє вести досить наполегливі бойові дії оборонного характеру, як на підступах до Бахмута, так і в самому місті. Треба розуміти, щоб росіянам вести наступ на місто не тільки з флангів, але і в лоб, їм потрібно мати перевагу над нашими військами один до п'яти. Це говорить про те, що бойові дії в Бахмуті відволікають значну чисельність ЗС РФ, що зменшує їх можливості для наступу на інші напрямки", - сказав Якубець.

Експерт зазначив, що Бахмут зараз виконує "роль демпфера", який знищує, виснажує і зменшує бойовий потенціал ворога.

Хто такий Іван Якубець Іван Якубець - полковник запасу, військовий експерт, член експертного складу Центру дослідження армій, конверсії та роззброєння. У 1998-2005 роках Якубець командував Аеромобільними військами Сухопутних військ Збройних сил України (АМВ СВ ЗСУ).

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Як зазначив речник Сил оборони на східному напрямку, полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

Інші новини: