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"Ворог посилює тиск": у Міноборони повідомили про загострення під Бахмутом і Вугледаром

25 січня 2023, 22:37
Заступниця міністра оборони підкреслила, що інтенсивність боїв невпинно зростає. Ворог кидає велику кількість живої сили, озброєння та бойової техніки.
Украинские военные, ВСУ
У Міноборони повідомили про важкі бої під Бахмутом і Вугледаром / 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої.

"Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Тривають важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів", - написала Маляр у Telegram.

Заступниця міністра оборони підкреслила, що інтенсивність боїв невпинно зростає.

"Зараз у Донецькій області проти переваги російських військ у кількості бійців та озброєння наша перевага у професіоналізмі військового командування та мужності бійців. Шлях до нашої перемоги важкий. Але ми його пройдемо. І переможемо", - додала Маляр.

ЗСУ відвели із Соледара

Як повідомляв Главред, у Соледарі, який знаходиться за 15 км від Бахмута, тривали запеклі бої.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня повідомили, що російські окупанти, імовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.

У Білому домі 12 січня заявили, що не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів.

13 січня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "ніч у Соледарі була спекотною, тривали бої". За її даними, ворог кинув майже всі основні сили на Донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.

17 січня повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України продовжують відбивати атаки російських окупантів у Соледарі Донецької області.

25 січня українські війська відвели із Соледара Донецької області. Відповідне рішення ухвалило українське військове командування. Захисники України займуть нові позиції в околицях міста.

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