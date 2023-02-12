Росія зазнала найбільших втрат з початку війни всього за 2 тижні - британська розвідка

У британській розвідці відзначають, що середнє значення у даних про втрати РФ за останні сім днів склало 824 загиблих в день.

Війська РФ / Міноборони РФ, 36-а ОМБП

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія за останні два тижні, ймовірно, понесла найбільшу кількість втрат з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Так британська розвідка посилається на статистику втрат росіян за даними Генштабу ЗСУ.

"Хоча Міністерство оборонної розвідки Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, що ілюструють дані, ймовірно, точні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають британці, середнє значення у даних про втрати РФ за останні сім днів становило 824 загиблих на день, що в чотири рази перевищує показник за червень-липень 2022 року.

"Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов'язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - вважають британські розвідники.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу на 11 лютого, загальне число втрат російської армії з початку вторгнення становить 136 880 військових.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Як зазначив військовий експерт, екс-командувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

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