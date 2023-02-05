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"80-90% втрат ворога": військовий експерт пояснив, яка зброя потрібна ЗСУ насамперед

5 лютого 2023, 02:05
Як каже експерт Роман Світан, на кожен постріл снарядом з боку української армії у відповідь припадає п'ять-сім снарядів окупантів.
ВСУ, Світан
Військовий експерт пояснив, яка зброя потрібна ЗСУ насамперед / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Українська армія зараз перш за все потребує артилерії і боєприпасах. Оскільки війська окупантів несуть 80-90% втрат саме від артилерійських ударів.

Про це заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону відомий військовий експерт Роман Світан.

"Я хоч і льотчик і повинен з авіації почати, але все одно почну з реального загальновійськового бою: артилерія. Арту, арту і ще раз арту. 80-90% втрат ворога - від артилерійського вогню. Тому будь-яка арта - краще високоточна - і дуже багато боєприпасів", – підкреслив експерт.

Як каже Світан, на кожен постріл снарядом з боку української армії у відповідь припадає п'ять-сім снарядів окупантів.

Крім збільшення кількості артилерійських стволів, вважає експерт необхідна і відповідна підготовка бійців ЗСУ для роботи із західною зброєю.

Військова допомога Україні

Нещодавно голови МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну та практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка триватиме стільки, скільки це необхідно.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, проте в Північноатлантичному альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Також Столтенберг говорив, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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ЗСУ Дмитро Гордон Роман Світан
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