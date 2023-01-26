'Батальйони убитих': речник ЗСУ озвучив приголомшливі втрати окупантів під Бахмутом

Череватий підкреслив, що російські окупанти уже два місяці не можуть прорвати українську оборону.

Речник ЗСУ озвучив шалені втрати окупантів під Бахмутом / Міноборони РФ

За два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах. Про це повідомив речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий під час онлайн-брифінгу в Military Media Center.

"Лише за минулу добу, 25 січня, за даними Генштабу, ворог втратив убитими 600-700 осіб, тобто майже батальйон. Це не враховуючи поранених. За два місяці спроб прорвати нашу оборону втрати противника співмірні з двома чеченськими війнами", - сказав Череватий.

За його словами, військово-політичне керівництво країни-агресорки Росії прагне будь-якою ціною оголосити про здобутки "спецоперації" та захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.

"Ворог намагається здійснити прорив на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямку. Тільки на Бахмутській ділянці фронту відбулося 199 обстрілів, 35 бойових зіткнень. Проте наші сили оборони не дали ворогу досягнути успіху", - зауважив речник ЗСУ.

Череватий підкреслив, що російські окупанти уже два місяці не можуть прорвати українську оборону.

Загострення на Донбасі

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів

Раніше російський диктатор Володимир Путін сказав, що Донбас нібито є "історичними територіями Росії". За його словами, Росія напала на Україну, щоб припинити російсько-український військових конфлікт в Донецькій і Луганській областях.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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