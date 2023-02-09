Втрати шалені: РФ втратила більше 20 генералів на війні в Україні - японська розвідка

Для порівняння, США майже не втрачали у боях офіцерів такого високого рангу.

Путін втратив величезну кількість генералів / kremlin.ru

Росія втратила на війні не лише величезну кількість звичайних окупантів, а й генералів. Якщо у червні британські ЗМІ повідомляли про 10 "двохсотих" російських генералів, то зараз японська розвідка повідомляє вже про 20. Про це повідомляє Nikkei.

Ексначальник штабу Сухопутних сил Японії Кієфумі Іват називає таку кількість "неймовірно великою", бо це серйозно послаблює моральний дух.

Він не виключає те, що ЗСУ могли відслідкувати сигнали мобільних телефонів для виявлення російського командування. До того ж могли допомагати українські партизани, які перебувають на окупованих територіях.

"Смерть генерала послаблює моральний дух військ", - сказав Іват.

Він акцентував увагу на тому, що США майже не втрачали офіцерів такого високого рангу.

Повідомляється, що ці дані були зібрані спільно із США та Європою.

Втрати України та Росії на війні

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас втрати окупаційної армії набагато більші.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, понад 55 тисяч росіян вже вбито і 60-70 тисяч поранено. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями і каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Більше того, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв'язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули і не прокинулися".

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