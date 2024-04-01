У РФ катастрофічні втрати: за місяць ЗСУ 'перемололи' десятки тисяч росіян

Про втрати РФ розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Українські захисники знищують окупантів / колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

У березні 2024 року втрати противника становлять приблизно 28 200 знищених окупантів і 5 039 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

У березні 2024 року втрати противника становили близько 28 200 осіб особового складу. Також українськими захисниками знищено значну кількість озброєння/військової техніки російських військ:

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376 танків;

739 бойових броньованих машин;

976 артилерійських систем;

23 РСЗВ;

53 установки ППО;

1 корабель;

1 546 одиниць автотехніки;

215 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками збито 2 літаки, а також 963 БПЛА та 145 ворожих ракет", - додав Павлюк.

/ t.me/Pavliuk_KSV

Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України". На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли. 15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що штурмовиків РФ під Бахмутом добили артилерією і дронами. Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки і знищити колону РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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