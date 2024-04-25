85% втрат РФ лише на одному напрямку: ЗСУ "клацають" окупантів, як насіння

Російські окупанти втратили на одному напрямку 300 одиниць техніки та купу особового складу.

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85% втрат РФ були лише на одному напрямку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти намагаються захопити українські території, але при цьому самі ж зазнають величезних втрат. Спікер ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин назвав напрямок, де росіяни зазнають найбільших втрат. Про це повідомляє LIGA.net.

Він каже, що 85% усіх втрат ворог зазнає на Східному напрямку. У цьому допомагають мінні загородження і FPV-дрони. Вони допомагають зупинити легкоброньовану та броньовану техніку противника.

Лише на одному напрямку за 6 місяців боїв воїни десантно-штурмової Таврійської бригади знищили понад 300 одиниць техніки.

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"А це щонайменше три ворожі бригади!" - підкреслив він.

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В інтерв'ю ВВС глава розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, що на Україну найближчим часом чекає важкий період на фронті. Ситуація може загостритися в період середина травня - початок червня цього року. Але ця ситуація буде не катастрофічною.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не станеться, як багато хто зараз починає говорити. Але проблеми із середини травня будуть", - зазначив він.

На думку експерта Івана Киричевського, цю заяву Буданова не варто сприймати як тривожний сигнал. Навпаки - представники військового командування натякають, що про наміри ворога є всі необхідні дані.

У матеріалі Atlantic Counsil вказувалося, що новий наступ РФ може збігтися або накластися на майбутній саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, присвячений 75 річниці. Зокрема, Путін може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту у Вашингтоні з метою принизити Альянс саме в той момент, коли він відзначатиме три чверті століття стримування імперських амбіцій Москви.

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