Росія почала частіше бити по Україні "Оводами": що це означає

Окупантам вдалося модернізувати цей тип ракет.

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РФ продовжує бити по Україні / Колаж Головреда. Фото: УНІАН, скріншот відео, Сили оборони Півдня

Російські окупанти останнім часом все частіше застосовують по Україні під час масованих атак ракети типу Х-59 класу "повітря - земля" ("Овод"), розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Також спостерігається активне використання противником модернізованого варіанту цих ракет Х-69.

"Останнім часом ворог почав активніше використовувати ракети Х-59/Х-69 для того, аби уражати різні об'єкти наші інфраструктурні", - сказав Євлаш.

За словами Євлаша, Х-69 не дуже відрізняється за характеристиками від старішої версії Х-59. Однак Х-69 має більшу дальність.

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У Повітряних силах прогнозують продовження завдання ворогом ударів по Україні.

"Основна ціль ворога - це повне знищення нашої країни, виведення з ладу нашої інфраструктури, завдання нам максимальних збитків", - висловився представник Повітряних сил Ілля Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Удари Росії по Україні - вибухи сьогодні

У ніч на 28 квітня російські окупанти атакували Україну 4-ма ударними дронами типу "Шахед" та п'ятьма дронами невстановленого типу з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Один із БпЛА невстановленого типу, ймовірно розвідувальних, вдалось збити силам ППО.

Попередню масовану атаку на України ворог здійснив 27 квітня. Тоді крилаті, балістичні ракети та ракети типу "Кинджал" ворог спрямував на об'єкти критичної інфраструктури у кількох областях.

Як писав Главред, у четвер, 25 квітня, росіяни вдарили по обʼєктах Укрзалізниці у трьох областях. У компанії заявили про здійснення Росією масованого удару. РФ атакувала залізниці у Харківській, Черкаській та Донецькій областях.

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