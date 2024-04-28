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450 тисяч солдат та 10 тисяч одиниць техніки: в Британії назвали втрати РФ у війні

Юрій Берендій
28 квітня 2024, 14:00
В Британії зазначили, що з початку повномасштабної агресії РФ проти України, українські військові знищили або пошкодили понад 10 тисяч одиниць бронетехніки РФ.
450 тисяч солдат та 10 тисяч одиниць техніки: в Британії назвали втрати РФ у війні
Українські воїни знищили або пошкодили 10 тисяч одиниць бронетехніки РФ / Колаж Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, СтратКом ЗСУ

В Міністерстві оборони Британії розкрили втрати РФ в ході повномасштабного вторгнення на територію України. За оцінками оборонного відомства, в ході агресії проти України РФ вибитими та пораненими втратила біля 450 тисяч російських військових та майже 10 тисяч одиниць броньованої техніки. Про це заявив міністр у справах збройних сил при міністерстві оборони Великої Британії Лео Докерті, повідомляє UK Defence Journal.

"За нашими оцінками, приблизно 450 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені, і ще десятки тисяч дезертирували з початку конфлікту", - заявив Докерті.

Деякі найманці з рядів російських "приватних військових компаній, наприклад "Вагнер", також понесли втрати, але точна кількість їхніх жертв не відома.

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За даними британського оборонного відомства, з початку конфлікту Росія втратила понад 10 тисяч одиниць бронетехніки.

За словами міністра, початку конфлікту були знищені, залишені або захоплені Україною понад 10 тис. одиниць російської бронетехніки, зокрема:

  • майже три тисячі основних бойових танків,
  • 109 літаків,
  • 136 вертольотів,
  • 346 безпілотних літальних апаратів,
  • 23 військово-морських судна всіх класів
  • понад 1 500 артилерійських систем усіх типів.
450 тисяч солдат та 10 тисяч одиниць техніки: в Британії назвали втрати РФ у війні
Втрати РФ за час повномасштабного вторгнення до України за даними Генштабу ЗСУ / Інфографіка: Главред

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Втрати РФ у війні в Україні - статистика втрат

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у березні 2024 року противник втратив близько 28 200 військовослужбовців та 5 039 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські території, проте вони самі зазнають значних втрат. Спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що 85% усіх втрат ворога припадає на Східний напрямок, де мінні загородження і FPV-дрони допомагають зупиняти легкоброньовану та броньовану техніку противника.

Для компенсації санітарних та безповоротних втрат, а також для укомплектування нових військових підрозділів, Кремль відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту Росії, а також 11-ї армії ВПС і ППО. Про це повідомлено в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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